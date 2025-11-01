Le auto da rally si sfidano a Monte Urpinu 

È passato un decennio da quando il Mondiale Wrc fece tappa in via Roma con una prova spettacolo del Rally Italia Sardegna che permise a curiosi e appassionati di vedere in azione i migliori piloti al mondo. E più di 50 anni da quando, a Monte Urpinu, il ciclista belga Eddy Merckx tagliò il traguardo di una “Sassari-Cagliari” in circuito davanti a Giambattista Baronchelli.

Mancano invece 40 giorni al 13-14 dicembre, weekend in cui il 1º Rally Città di Cagliari riporterà sulle strade del capoluogo le auto da gara e regalerà, con una prova spettacolo in viale Europa, emozioni al pubblico che, come mezzo secolo fa, accorrerà a Monte Urpinu. La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Cagliari con la collaborazione tecnica della siciliana Turbomark Rally Team, propone una disciplina che per la città è quasi una novità. E proverà a farla innamorare col coinvolgimento di altri luoghi simbolo - partenza e arrivo davanti alla Basilica di Bonaria, parco assistenza in piazza dei Centomila, riordino al Molo Ichnusa - col fascino del (quasi) ignoto, ma anche con la ricaduta economica e volontà di limitare i disagi.

Ecco il rally

Si potrà curiosare nel parco assistenza mentre i meccanici lavorano o nei riordini (Calata dei Trinitari e, notturno, al Molo Ichnusa), assistere alle cerimonie di partenza (alle 14.30 di sabato 13) e premiazione (alle 16 di domenica 14) sul palco vista mare davanti al sagrato della Basilica di Bonaria. E si avvisteranno le auto da corsa nel traffico cittadino perché i trasferimenti (i percorsi per raggiungere prove, assistenza e riordini) vengono compiuti secondo la viabilità ordinaria e nel rispetto del Codice della strada. La speciale “Aci Cagliari” in programma alle 19.10 di sabato 13 dicembre lungo 1600 metri di viale Europa (dall’inizio della salita, lato via Dexart, all’intersezione con via Garavetti) consentirà di assaporare il motorsport col minimo sforzo. Ma sempre nel rispetto delle indicazioni dei commissari e dei cartelli che indicano le aree vietate. La Federazione Aci Sport prevede standard di sicurezza molto elevati e tutto si svolge sotto lo sguardo attento dei commissari di percorso e con la direzione gara che, tramite radio, tracking e personale tecnico e sanitario, monitora ogni situazione.

Le voci

«Vogliamo creare una manifestazione particolare e spettacolare nel cuore di Cagliari, che avvicini le persone al motorsport. Si disputerà sempre a dicembre e, pur facendo parte del Regionale, resterà un trofeo unico nel suo genere, non round di altri campionati o coppe», spiega Antonello Fiori, presidente di Ac Cagliari. «Le prove di Monte Urpinu e di Tasonis sono inedite, le altre rievocano quelle del Rally di Sardegna che si correva negli anni Sessanta e Settanta».

Soddisfatto Carlo Serra, assessore comunale alle Attività Produttive: «Come amministrazione, siamo molto contenti di ospitare il Rally Città di Cagliari. Ci auguriamo sia il primo di una lunga serie, sia per il valore sportivo sia per la ricaduta economica per le nostre attività produttive: potrà attirare a Cagliari, in bassa stagione, tante persone spinte dalla curiosità. Lavoriamo da mesi con Ac Cagliari, che ha proposto con convinzione la prova spettacolo per dare risalto alla città con un impatto minimo sulla viabilità. Siamo lieti di proporre novità così ai nostri cittadini».

Gli altri centri coinvolti

Il programma completo prevede sabato lo shakedown, test pre-gara, lungo la Provinciale 17, tra Terra Mala e Mari Pintau, e la speciale “Dolianova-San Nicolò Gerrei”. Domenica i doppi passaggi su “Sinnai-Tasonis” e “Gigi Olivari”, che da Su Passu giunge al bivio per Burcei, poi a Monte ‘e Cresia e San Pietro Paradiso, e il riordino intermedio a Quartu, in viale Colombo.

