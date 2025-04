Le attività per l’estate dei Centri di quartiere 

Restano aperte dalle 12 di mercoledì 23 aprile e sino alle 23.59 di lunedì 12 maggio 2025, le iscrizioni alle attività estive proposte dai Centri di Quartiere (CdQ) cittadini e rivolte ai minori 5-17 anni, residenti nel territorio comunale di Cagliari. Le domande possono essere recapitate esclusivamente online, tramite la piattaforma telematica “ICARE - Portale servizi digitali Cagliari”.L'offerta estiva dei CdQ prevede attività ludico-ricreative, culturali, socializzanti, formative e creative in sede, ma anche in appositi e idonei spazi individuati all'aperto, da lunedì 9 giugno a venerdì 5 settembre 2025, dalle 8.30 del mattino sino alle 13.30. È prevista una temporanea pausa di 2 settimane nel mese di agosto, dall’11 al 22.Può essere presentata domanda di iscrizione alle attività estive soltanto per uno dei seguenti 4 Centri di Quartiere.

“La Bottega dei Sogni” , piazza Savoia (ex Palazzo Cariello). Gestore: Associazione Efys onlus, email assoc.efys@gmail.com, coordinatrice Valeria Ligas, telefono 334.9608170;

“Strakrash” , via Brianza n. 3. Gestore: Cooperativa Pssaparola, email centrodiquartierestrakrash@gmail.com, coordinatori Sara Aliberti e Salvatore Aru, telefono 347.3687327;

“Pirri- Cep” , via Talete (presso Direzione didattica XVII circolo). Gestore: Consorzio Network Etico, email cdqmunicipalitadipirri@gmail.com, coordinatrice Cinzia Corsini, telefono 377.0932723;

“MU-BE” , via Carpaccio n. 14 e n. 16. Gestore: Cooperativa Panta Rei Sardegna, email centrodiquartieremube@gmail.com, coordinatrice Silvia Serra, telefono 392/1951241.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Politiche sociali del Comune di Cagliari, inviando una email all’indirizzo di posta elettronica cdq@comune.cagliari.it . In alternativa, contattare i coordinatori dei CdQ.

