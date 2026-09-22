Le attività del progetto di inclusione 

Al via le attività del progetto comunale di inclusione e benessere “Serrenti attiva e solidale”. Le iniziative, curate dall’assessorato ai Servizi sociali in collaborazione con la cooperativa Bisera, sono rivolte a adulti e giovani con l’obiettivo di favorire socializzazione, benessere e incontri culturali. Il calendario è stato definito in seguito a una programmazione aperta e condivisa con la cittadinanza, che ha potuto avanzare e discutere le proposte tramite sondaggi organizzativi.

Si parte domani con il Nordic Walking, curato dalla Asd Mix Latino e Fitness, quest’anno diviso in un gruppo base per principianti e due gruppi per il livello avanzato. Aperte anche le iscrizioni per un fine settimana a Bosa, il 24 e il 25 ottobre, tra storia, natura e tradizione, che sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti entro il primo ottobre. I costi legati al trasporto e agli operatori saranno a carico del Comune.

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