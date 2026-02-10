Le Atp Finals in chiaro su Mediaset 

Le Atp Finals saranno trasmesse in chiaro sulle reti Mediaset. L’accordo con l’Atp, per cui manca solo la firma, sarà per almeno tre anni. Battuta la Rai, che deteneva i diritti in chiaro fino al 2025, sulla base di una maxi offerta delle tv del Biscione per l’appuntametno novembrino che resterà in Italia fino al 2030, per il momento a Torino.

Super prestazione per Elisabetta Cocciaretto nel primo WTA 1000 della stagione a Doha. Sul palcoscenico del Centrale del “Qatar Open” la 25enne di Fermo, n. 57 del ranking, ripescata come lucky loser, dopo aver battuta all'esordio nel main draw la francese Elsa Jacquemot (n.60 Wta), ha eliminato per 6-4 6-2, in poco più di un'ora e mezza di gioco, la statunitense Coco Gauff, n.5 del ranking e quarta favorita del seeding, che in Qatar ha raggiunto i quarti nel 2022 e nel 2023. Oggi negli ottavi Cocciaretto troverà l'altra americana Ann Li (41 Wta).

Finisce subito, invece l'avventura in singolare di Jasmine Paolini. La 30enne di Bagni di Lucca, n.8 del ranking e sesta favorita del seeding, è stata superata dalla greca Maria Sakkari, n.52 Wta (arrivata fino al n.3 a marzo del 2022) con il punteggio di 6-4 6- 2. La toscana si è (parzialmente) rifatta in doppio, assieme a Sara Errani, approdando ai quarti di finale. la coppia azzurra (oro olimpico a Parigi) ha battuto per 6-3, 6-1 quella composta dalla norvegese Ulrikke Eikeri e dalla cinese Xinyu Jiang.

RIPRODUZIONE RISERVATA