Le atlete over 45 premiate in Municipio 

«Le persone che fanno sport ad alto livello da tutta una vita e continuano anche a questa età sono un bellissimo esempio per i giovani».

Lo ha detto Paolo Truzzu che ieri ha ricevuto a Palazzo Bacaredda una delegazione di giocatori e giocatrici sardi impegnati nelle varie nazionali over della categoria Golden Age (45/60). Premiate le giocatrici delle nazionali Golden age di basket, rispettivamente medaglia d’argento e medaglia d’oro ai campionati europei ad Albufeira (Portogallo). Si tratta di Sabrina Sussarello, Anna Masala, Betti Murgia, Gabriella Lecca, Sabrina Pacilio, Alessandra Ganga e Alessandra Zedda. Premiato anche il cagliaritano Claudio Acunzo, medaglia d’oro nazionale over 50. Il messaggio che le nazionali golden hanno voluto trasmettere è che lo sport non ha età ed è soprattutto solidarietà e benessere per tutti.

