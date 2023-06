Le atlete dell’Audax trionfano due volte 

L’Audax pallavolo compie 60 anni e festeggia conquistando il campionato nazionale di serie B femminile che mancava in città dal 1976.

«A quei tempi arrivare in B era semplice, mentre il risultato di oggi è il frutto di grandissimi sacrifici e di un'attenta programmazione di questi ultimi anni dopo pandemia», afferma orgogliosa Luisa Serra, presidente di una società che ha messo radici a Quartucciu nel 1963. Oggi è formata da 225 atleti, da uno staff di tecnici competenti e 11 dirigenti. «Il Palabeatrice è sempre stato pieno, i tifosi ci hanno accompagnato in questo cammino e per questo mi piace dire che questa è la serie B di tutta la nostra città», aggiunge Serra.

L’Audax ha vinto anche il campionato regionale di serie D sempre femminile. «Abbiamo creato una squadra di giovanissime che dovevano fare esperienza e invece si sono prese subito il primo posto», conclude Luisa Serra.

