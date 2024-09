Le atlete del Budokan  in Svizzera 

Importante opportunità di crescita in Svizzera nel Canton Ticino per alcuni atleti della scuola di Judo Budokan ’94 di Seneghe guidata dal maestro Tonino Deligia. Hanno preso parte ad uno stage di formazione Ylenia Deligia, 16 anni di Seneghe, Alice Ghiani (17) e Gabriele Zucca (14) di Genoni. «Il raduno si è svolto al Centro federale della gioventù – afferma Deligia- ed è stato organizzato in modo perfetto dalla società Judo Budo club Bellinzona con tutto il suo staff». Al ritiro tecnico di alta qualificazione, erano presenti i docenti Yoshiyuki Hirano (cintura nera 6° dan) e Tastuto Shima (cintura nera 4° dan) esperti giapponesi diplomati all’Università di Tenri. Presente anche il maestro svizzero Nicolas Maurer esperto di attività agonistica internazionale.«Una esperienza di assoluto valore tecnico – commenta il maestro Deligia- considerato che per la prima volta i giovani del Budokan ’94 hanno potuto sperimentare e partecipare per una settimana intera a 3 allenamenti al giorno». ( s.c. )

