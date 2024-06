Le atlete de “Il Collettivo” volano a Rimini 

Comincia oggi un’avventura sportiva per 19 giovani atlete della Asd “Il Collettivo” di Villacidro, pronte a volare a Rimini per i campionati nazionali di ritmica “Ginnastica in festa” organizzati dalla Federazione ginnastica d’Italia (Fgi). «Siamo felici e soddisfatte di questo risultato e di portare le ragazze ai campionati di più alto livello nazionale», conferma la vicepresidente dell’associazione, Maria Assunta Cadeddu: «Le nostre atlete, che hanno dagli 8 ai 16 anni, hanno superato le selezioni regionali e gareggeranno in diverse categorie: individuali, in coppia, in squadra e d'insieme».

I campionati nazionali di ginnastica ritmica di Rimini, cominciati questo martedì, si concluderanno il prossimo 3 luglio: «Federica, Denise, Angela, Irene, Marta, Viola, Brigida, Alessia, Federica, Alessandra, Ambra, Elisa, Marta, Angelica, Maria, Viola, Marta, Giada e Valentina accompagnate da me, dalla segretaria Miriam Succu e dai due tecnici Barbara Radrizzi e Giorgia Ferrau partiranno e torneranno a scaglioni, a seconda delle competizioni in cui sono iscritte».

L’associazione sportiva dilettantesca di ginnastica ritmica “Il Collettivo”, fondata da Cesarina Tencalla che tuttora segue le ragazze,in attività fin dal 1982, è fra le associazioni sportive più longeve in paese.

