Le associazioni trovano casa 

Arrivano i nuovi locali per ospitare le sedi delle associazioni cittadine che si occupano di promozione sociale. A comunicare una notizia attesa da tante realtà di volontariato è l’assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa: «Nei prossimi giorni partiranno gli interventi per adeguare e rendere pienamente fruibili gli spazi delle ex scuole maschili. - spiega - Si tratta di quelli attualmente occupati dai servizi educativi dei Servizi sociali, che verranno collocati invece nel quartiere di Serra Perdosa e più precisamente in dei locali adiacenti all’istituto scolastico Nivola». Il luogo, ha spiegato l’assessora Scarpa, è stato scelto dopo un sopralluogo ed è stato ritenuto ottimale: «Riteniamo che individuare nel centro cittadino la sede delle associazioni possa contribuire a valorizzare l’aspetto economico, storico e artistico degli spazi pubblici - continua - in un’ottica del prendersi cura, ciascuno per la sua parte, dei luoghi e delle persone».

Le nuove sedi

La Consulta degli anziani, l’Auser, l’Università della terza età e la Fidapa, sono fra quelle associazioni che avevano richiesto la disponibilità da parte dell’amministrazione comunale, di potere disporre di una sede o dei locali funzionali alle attività. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo da Luciano Peddis, presidente dell’Università della terza età: «Stiamo svolgendo le lezioni e le riunioni, ospiti per una volta alla settimana in un locale dell’ex Provincia. - spiega - Ma con tutte le iniziative e i progetti che abbiamo in corso, necessitavamo di uno spazio tutto nostro e che possa essere gestito in base alle esigenze, insomma una sede che rappresenti “casa nostra”. Si tratta di una bella notizia e che accogliamo con grande soddisfazion».

Gli anziani

Una soddisfazione palesata anche dal presidente della Consulta degli anziani Antonio Achenza: «Finalmente si potrà usufruire di una sede dedicata e ringraziamo l’amministrazione che è riuscita a tener fede alla parola spesa e a risolvere questa problematica. Fra l’altro i nuovi locali, trovandosi nel centro della città, saranno facilmente raggiungibili anche da altre persone anziane». (ad. s.)