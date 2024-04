Le associazioni trovano casa 

L’associazione “Il piccolo principe”, che sostiene i bimbi con autismo e le loro famiglie, non aveva mai avuto una sede. Stessa condizione vissuta dalle associazioni Marinai d’Italia, La Soffitta di Peo e Auser. Sono soltanto quattro associazioni socio-culturali, inserite nel tessuto comunitario di Tortolì, che hanno trovato casa in spazi pubblici. Come loro altre 23 associazioni s’insediano in edifici comunali, alcuni dei quali accoglieranno per la prima volta sedi di gruppi e comitati cittadini. Metteranno radici per quattro anni.

La mappa

Al culmine di una ricognizione avviata a ottobre dall’amministrazione di Marcello Ladu, il Comune ha ridisegnato la geografia delle sedi da destinare alle associazioni. Le richieste cominciavano a ingrossare il faldone all’ufficio tecnico che ha esaminato i documenti catastali per accertare l’esatta superficie di ogni locale. Sono stati censiti 1.923 metri quadri di edifici accanto al palco di piazza Rinascita, nei locali ex Banca del tempo, Sa Domu Beccia, Torre San Miguel, scuole medie di Arbatax, centro polifunzionale Su Troccu, ex mercato civico, ex Blocchiera Falchi, il Centro intermodale, il locale sotto le gradinate del campo sportivo Fra Locci, il fabbricato che ospita la guardia medica in via Monsignor Virgilio e il caseggiato al civico 74 della stessa strada.

Gli assessori

Con il personale dell’ufficio tecnico, la ricognizione e il successivo affidamento è stato seguito dagli assessori Irene Murru (Associazionismo e Volontariato) e Rita Cocco (Cultura e Sport). «L’amministrazione - spiega Murru - crede fortemente nel valore delle associazioni. Come avevamo promesso ci siamo subito attivati per individuare uno spazio a chi non lo aveva e per cercare di supportare nelle lodevoli attività sociali». Erano diverse le associazioni che non potevano riunirsi proprio a causa dell’indisponibilità di spazi adeguati. «È stato un lavoro lungo, portato avanti insieme all’ufficio tecnico - dice Cocco - per assicurare una logistica confortevole a tutti i sodalizi. Tanti non avevano mai beneficiato di uno spazio sebbene si siano sempre spesi per attività importanti che coinvolgono tutta la comunità. Siamo soddisfatti che ciascuna associazione che ha presentato richiesta abbia trovato una destinazione per svolgere le proprie attività».

RIPRODUZIONE RISERVATA