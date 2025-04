Le associazioni sfrattano i vandali 

Era la meta preferita dei vandali, adesso è la casa di tutti. A una settimana dall’inaugurazione, la sala Michelangelo Pira in via Brigata Sassari, riaperta dopo un massiccio intervento di ristrutturazione, pullula di vita.

Ci sono i cittadini che possono entrare quando vogliono per chiedere informazioni e per assistere ai laboratori e ci sono le associazioni che si dividono le giornate per portare avanti le proprie attività.

Spazi condivisi

Ognuna disporrà egli spazi secondo un calendario in via di definizione: per ora sono dieci quelle che si sono già accordate ma altre se ne aggiungeranno in corso d’opera. Tra queste c’è anche chi una sede non ce l’aveva più e che era stata costretta a interrompere le proprie attività. È il caso dell’associazione tutta al femminile, Capelvenere, dove le socie realizzano oggetti tutti fatti a mano che poi vengono venduti a scopo benefico.

«Noi siamo al settimo cielo», dice la presidente Maddalena Catzeddu, «contente di avere trovato uno spazio condivisibile. Potremo avviare i nostri corsi come quelli di maglia e uncinetto a cui tutti potranno partecipare, per dare sfogo alla creatività femminile». Per ora, «andremo ogni lunedì, poi abbiamo chiesto anche il mercoledì pomeriggio, vediamo se ce lo concedono».

Francesca Loi è del direttivo Lato B (disturbo bipolare). «Noi siamo un’associazione che si occupa di parenti e familiari con disturbo bipolare, aperta a tutti. Facciamo riunioni settimanali e ci confrontiamo su questo problema senza mai sostituirci, è bene precisare, a medici e terapie. Avere la possibilità adesso di disporre della sala Pira è per noi importantissimo, anche perché con il fatto che è aperta a tutti, magari c’è la possibilità di avvicinare i cittadini. Per ora noi ci saremo il primo martedì di ogni mese, poi vedremo se il calendario resterà lo stesso».

Taxi solidale

Il giorno dell’inaugurazione c’era anche l’associazione Anteas, che tra le altre cose offre anche il servizio di taxi solidale, che a differenza di molti altri una sede ce l’ha, in via Rossi Vitelli, ma che è pronta a spostare qualche iniziativa nella sala Pira. La presidente Doriana Loddo ha portato per l’occasione una grande torta. «Festeggiamo l’inizio di questa nuova condivisione, della crescita e del confronto. Anche Anteas avrà a disposizione delle giornate calendarizzate durante le quali porteremo i nostri laboratori creativi e di inclusione, aggregazione e confronto intergenerazionale».

E poi dalla costa al centro c’è anche il Comitato di Margine Rosso.«Il connubio associazioni-Comune, funziona quando la partecipazione è attiva. Si spera si continui in questa direzione» spiega il presidente Emanuele Contu.

