Le associazioni restano senza una casa 

La data è ufficiale, entro il 31 agosto le associazioni che hanno sede nell’edificio comunale di via Vienna a Sestu dovranno trovare un’altra sistemazione. La struttura verrà restaurata con i fondi Pnrr e i lavori che coinvolgeranno tutti i locali, danneggiati da infiltrazioni d’acqua e atti vandalici.

Le storie

Destini diversi per le associazioni che fanno base qui.

La “Fondazione Peter Pan” dovrà lasciare l’edificio e continuerà la propria attività in un nuovo stabile. Marco Granata, presidente della fondazione, spiega: «La “Casa di Peter Pan” è una struttura interamente dedicata ad adolescenti e adulti con disturbo dello spettro autistico, realizzata per rispondere alle loro necessità di crescita. Per alcuni dei nostri ragazzi questo trasloco sarà qualcosa di molto vicino a un trauma, sono molto abitudinari. Speriamo di riuscire a rispettare la data del 31 agosto. Purtroppo non ci è mai stata proposta un’alternativa da parte del Comune. Abbiamo trovato per conto nostro un nuovo locale. Avremmo potuto accelerare lo sgombero dato che avevamo trovato un luogo idoneo, purtroppo poi è saltato tutto, per dei problemi con i proprietari. Adesso speriamo di essere vicini alla soluzione. Ringraziamo il Comune per quello che ci ha dato in questi anni, però attualmente la situazione è questa».

Le differenze

Diverso futuro invece per l’associazione “Sos Sestu” che potrà tornare nello stabile al termine dei lavori: «Noi resteremo dove siamo adesso – racconta il presidente Redento Poddie - perché l’interno dove ci troviamo è stato curato e rimesso a nuovo da noi stessi, ad esempio le porte sono nuove e l’intonaco viene rifatto ogni due anni. Hanno appurato che gli edifici dove ci troviamo sono perfetti. All’interno dei nostri locali non c’è bisogno di lavori, sposteremo solo gli uffici in un altra struttura del Comune per il tempo necessario ai lavori di manutenzione. Siamo contenti e non avremmo potuto chiedere di più. Alcuni locali dell’edificio sono stati vandalizzati e noi li abbiamo curati come se fossero nostri, abbiamo riparato tutto noi a spese nostre».

Il chiarimento

Due situazioni con esito diverso su cui però ha voluto fare chiarezza Paola Secci, sindaco di Sestu: «L’amministrazione è molto sensibile alle esigenze della Peter Pan, ma deve tutelare tutte le fasce di persone con disabilità. La nostra comunicazione è stata fatta per iscritto e protocollata, purtroppo non abbiamo stabili vuoti che possano fare al caso loro. Si tratta di un importante finanziamento Pnrr, con lavori straordinari di mantenimento della struttura con un fine sociale molto importante per la nostra comunità. La zona che la Fondazione occupa potrebbe essere utilizzata dal Plus 21 per le attività del progetto, con fini socio sanitari».

