Le associazioni dei pescatori: «Subito l’incontro in Regione»  

Indennizzi per le servitù militari bloccati, i pescatori chiedono aiuto al Presidente della Regione Christian Solinas. Ieri hanno formalizzato quanto stabilito nel corso dell’assemblea generale dei pescatori che si è svolta mercoledì a Sant’Antioco. «Stante lo stato di forte preoccupazione presente tra gli operatori della pesca dovuto al blocco delle liquidazioni degli indennizzi a loro dovuti per lo sgombero di specchi d’acqua interessati da esercitazioni militari per l’esercizio finanziario 2023 - scrivono Enrico Marangoni, Giovanni Angelo Loi, Renato Murgia, Mauro Steri e Valentina Marci - le associazioni di categoria Legacoop Sardegna, Agci Sardegna, associazione Armatori Sardegna, Unci pesca Sardegna, associazione armatori piccola pesca Sardegna e Anapi pesca Sardegna, unitamente al sindacato di categoria Flai Cgil Sardegna, riunitesi con i propri associati a Sant’Antioco, chiedono la tempestiva convocazione del tavolo tecnico sulle servitù militari istituito dalla Regione autonoma della Sardegna, al fine di essere sentiti sulla problematica e concordare le azioni volte al superamento della stessa».

Speranze riposte sull’auspicato incontro da parte dei pescatori, in contatto con le altre marinerie della Sardegna, interessate dal problema. La protesta quindi rischia di diffondersi a macchia d’olio. Nel Sulcis c’è forte tensione, determinata dalle esercitazioni militari in corso proprio mentre è in atto lo stato di agitazione dei pescatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA