Le associazioni cercano casa 

Le associazioni asseminesi cercano casa, non hanno una sede per svolgere le attività, ma il Comune non riesce ad accontentarle. Il caso è stato portato all’attenzione del Consiglio dall’interrogazione della consigliera di minoranza Sabrina Stara che ha perorato la causa del gruppo folk Santa Lucia. Nella stessa situazione la Random teatro; la mountain bike Assemini, la Consulta degli anziani e la bee.flow.lab, stando alle richieste pervenute in Municipio.

«Dispiace confermare - afferma Mostallino - che nessun locale di proprietà dell’amministrazione comunale può essere adibito allo svolgimento dell’attività della compagnia folkloristica».

Situazione complicata, quindi. «Alcuni corsi dell’Università della Terza età - dice Basilio Demontis, presidente di Actea - vengono svolti nella sala multimediale del Sistema bibliotecario, mentre altri sono ospitati nella sala dell’Oratorio del Carmine». Come loro è ospite della Chiesa anche la compagnia teatrale “Su frori e su zippiri”.

L’esigenza del gruppo folk è quella di avere a disposizione uno spazio adeguato: «Non chiediamo l’impossibile - dichiara il presidente Carmelo Desogus - ma un riconoscimento per il nostro operato che reputiamo importante per l’identità di Assemini».

«Le associazioni culturali, folkloristiche e gli artigiani – dice Sabrina Stara- sono una sorta di “macchina del tempo” che permette di mostrare ai giovani da dove vengono, che storia li ha cullati e fatti crescere». Ma nonostante il 16 giugno sia stato conferito alla cittadina asseminese il riconoscimento di “Città del folklore”, alcune associazioni continuano a non disporre di una sede operativa: «A un grande riconoscimento - commenta Stara a mo’ di frecciatina - segue una grande responsabilità».

«La richiesta di una sede dove esercitare la propria attività - replica Mostallino - sta diventando un’esigenza primaria per tante associazioni culturali e non della cittadina. Inoltre il Comune non dispone dei locali per assecondare tutte le richieste. Al presidente del gruppo Santa Lucia è stato proposto l’utilizzo di locali in condivisione, ma non ha gradito. Inoltre, quando è uscito il bando per la messa a disposizione degli spazi di via Sacco il gruppo non ha partecipato».

