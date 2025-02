Sono le attrici Silvia Gallerano e Alessia Giangiuliani le ospiti della trasmissione di “Unione Cult”, il programma condotto da Francesca Figus e Francesco Abate in onda oggi alle 14.30 su Radiolina.

Gallerano e Giangiuliani sono protagoniste della piéce teatrale “L’assaggiatrice di Hitler” in tour in questi giorni in Sardegna. L’opera è tratta dal romanzo “Le assaggiatrici” (Feltrinelli) firmato da Rosella Postorino che interverrà in trasmissione e racconterà anche il film di prossima uscita.