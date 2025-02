“Le assaggiatrici” ancora in tournée  

La banalità del male, che s’insinua nella vita quotidiana con “L’assaggiatrice di Hitler”, uno spettacolo di Sandro Mabellini liberamente tratto da “Le assaggiatrici” di Rosella Postorino, con Silvia Gallerano (già vincitrice de The Stage Award for Acting Excellence come Best Solo Performer all'Edinburgh Festival Fringe) e Alessia Giangiuliani ancora nell’Isola sotto le insegne della Stagione di Prosa 2024-2025 organizzata dal Cedac Sardegna. Gli appuntamenti: oggi alle 21 al Cine/Teatro Olbia di Olbia e domani alle 21 al San Bartolomeo di Meana Sardo. Ispirata a una storia vera, la pièce narra la singolare avventura di Rosa Sauer, una giovane donna scelta insieme ad altre nove per “testare” i cibi destinati al Führer e preservare da un possibile avvelenamento il capo del Terzo Reich. In pieno regima nazista, la condizione delle “assaggiatrici” risulta in qualche modo paradossalmente privilegiata.