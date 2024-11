Le arti marziali per vincere il bullismo 

L’obiettivo è insegnare a difendersi dai bulli. Il Comune di Riola Sardo, nell’ambito del progetto Giovani dell'educativa di strada, promuovono il corso dal titolo “Stop al bullismo”. L’iniziativa è rivolta ai ragazzi dai 13 ai 21 anni. Per i partecipanti sarà un modo per conoscere il mondo delle arti marziali e scoprire come queste discipline possano aiutare a sviluppare sicurezza in sé stessi. Durante varie giornate di formazione, l’istruttore Nicola Canu guiderà i ragazzi alla scoperta di tecniche di autodifesa, mostrando come le arti marziali possano diventare uno strumento potente per affrontare il bullismo. Il corso è iniziato ieri al Centro polivalente in piazza Europa. «Non si tratta solo di imparare a difendersi ma di sviluppare autocontrollo, disciplina e fiducia in sé – fanno sapere gli organizzatori – Un percorso unico per acquisire nuove abilità, rafforzare il carattere e diventare più sicuri di sé, sia fisicamente che mentalmente». Chi vuole avere maggiori informazioni sul progetto può inviare una mail all’indirizzo progettogiovani.or@gmail.com. ( s.p. )

