Le armi a Kiev dividono il centrodestra 

Non sono solo le opposizioni a sostenere che nel governo convivono posizioni diverse sull’Ucraina. All’indomani del pasticcio della doppia nota congiunta dopo il vertice del centrodestra, causato da un errore della comunicazione leghista, gli alleati cercano di minimizzare: la formula che parlava di «appoggio a Kiev ma contrari a ogni ipotesi di interventi militari fuori dai confini ucraini», spiegano fonti di FdI, era quella che proponeva la Lega, ed è stata subito scartata e poi sostituita con la più generica «condivisione sulla crisi in Medio Oriente e sulla posizione del governo italiano relativamente alla guerra in Ucraina».

La cancellatura

Ma difficile ridurre le differenze a una «scelta stilistica», come fa Matteo Salvini. Il riferimento cancellato era agli «interventi militari» di Kiev e quindi non all’uso delle armi fornite dall’Italia, limitato ai confini ucraini. Un dettaglio non secondario, mentre il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg assicura che «i soldati, i carri armati e le basi militari russe sono obiettivi legittimi secondo il diritto internazionale». Nulla di scioccante, notano i meloniani, in una maggioranza con diverse sensibilità e diversi livelli di elettorato, in cui la premier media sui vari dossier. Sull’Ucraina finora la linea dell’esecutivo sul sostegno a Kiev ha tenuto. E quando si è trattato di esprimersi in Parlamento, i voti della Lega non sono mancati.

«Europa in guerra»

Altro discorso è la strategia comunicativa, in linea con l’adesione della Lega al gruppo dei Patrioti a Strasburgo. «Salvini è libero di parlare il linguaggio di Vannacci, ma sull’Ucraina contano gli accordi presi in Parlamento», è la sintesi di Giorgio Mulè, Forza Italia, intervistato da Repubblica. «L’Europa è in guerra con la Russia da due anni e mezzo - ha detto il generale-europarlamentare alla kermesse di Affaritaliani.it La Piazza, a Ceglie Messapica - Non mi sembra che i risultati ottenuti finora siano promettenti o diano speranze positive». E l’opposizione attacca: «Dopo le sbandate dei giorni scorsi - dice Benedetto Della Vedova di Più Europa - è bene che Meloni e Tajani chiariscano in Parlamento quale sia le linea di politica estera dell’Italia, in particolare sull’Ucraina. E fra qualche settimana va ridefinito l’aumento delle spese militari. «Sto litigando con le aziende italiane - ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto - perché devo consegnare un sistema Samp-T di difesa all’Ucraina e l’azienda italiana che deve sistemarlo ad agosto era chiusa per ferie, sabato e domenica non lavora e di sera non lavora».

