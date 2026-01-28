Le aree demaniali tornano al Comune 

«Risparmio e investimento dopo tanti anni di attesa». Sono le due parole più utilizzate all’atto della firma che sancisce il passaggio delle aree demaniali al Comune di Sant’Antioco.

La firma

Ieri mattina è stato sottoscritto il verbale di consegna delle aree che si trovano nel lungomare. Il sindaco Ignazio Locci, lo ha sottoscritto insieme ai funzionari dei diversi enti che nel lungo percorso di sdemanializzazione si sono trovati attori principali di una vicenda che nel corso dei decenni ha coinvolto decine di famiglie e i commercianti, con casa o attività all’interno, anche solo in parte, dell’area del demanio marittimo. Nel 2008, infatti, il Comune risultava in debito verso lo Stato di 900 mila euro per “occupazione abusiva di suolo demaniale”, fino al punto che chi amministrava la cittadina lagunare aveva acceso un mutuo per pagare. Le famiglie e le attività commerciali erano chiamate, le prime per una parte delle abitazioni che ricadono all’interno dell’area, le seconde per utilizzare il suolo pubblico dove svolgere l’attività commerciale, a pagare annualmente un canone di 3.500 euro. Nel frattempo, per tutti i Comuni costieri, era intervenuta la Regione a pagare poche migliaia di euro allo Stato e dal 2013 era cominciata l’istanza di sdemanializzazione. «Nel 2017 - dice il sindaco Ignazio Locci - ci siamo attivati per risolvere il problema e si è aperto un iter che concludiamo formalmente oggi, anche se dal primo di Gennaio del 2025, nessuno paga più nessun canone al demanio».

Il futuro

Adesso le aree rientrano nella competenza del Comune. Le famiglie non devono più nulla a nessuno e continuano a interrogarsi sui tanti soldi versati fino ad oggi. Molti contenziosi pregressi risultano ancora aperti. «Si tratta dell’ultimo passaggio di questa procedura complessa - ha detto il sindaco Ignazio Locci - che ci mette nelle condizioni di non dover più pagare esosi canoni al demanio marittimo, sia di poterne disporre anche per creare occasioni di crescita, sviluppo e investimento, soprattutto in quelle porzioni destinate a ricettività e attività economiche». Un particolare ringraziamento, Locci lo ha rivolto alla Direzione marittima, all’Agenzia del demanio, nazionale e regionale, e al servizio demanio e patrimonio della Regione. «Adesso le attività commerciali che vorranno occupare il suo pubblico per dehor e gazebo - ha concluso Locci - lo potranno fare al pari degli altri commercianti del centro cittadino, pagando le normali tariffe, in base al periodo e ai metri quadri, proprio come tutti gli altri, in favore della propria comunità».

