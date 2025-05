Le Aquile randagie, gli scout antifascisti 

Una fiamma accesa contro l’oscurità della dittatura. Questo furono le Aquile Randagie, un gruppo di scout che nel 1928 decisero di continuare clandestinamente le loro attività dopo che il regime fascista ne decretò la soppressione. A quasi un secolo da quegli atti di coraggiosa resistenza, la loro storia sarà rivissuta a Cagliari in un incontro intitolato “Aquile randagie: gli scout che si ribellarono al fascismo”, un approfondimento storico con testimonianze, contributi multimediali e riflessioni attuali sui valori di libertà e appartenenza. Appuntamento il 9 maggio alle 20,30 nella sala del seminario arcivescovile di via monsignor Cogoni.

A raccontare questo viaggio nella memoria sarà Emanuele Locatelli, scout e divulgatore dal 2002 al servizio dello scoutismo in Val Codera e da anni impegnato nello studio e nella diffusione della storia delle Aquile Randagie e curatore di numerose pubblicazioni sull’argomento. Particolarmente centrale sarà il racconto del ruolo svolto dalle Aquile Randagie durante la Resistenza da cui poi nascerà l’Oscar, una rete clandestina che salvò oltre 2.000 perseguitati, aiutandoli a fuggire in Svizzera. L’ingresso è libero.

Sarà un’occasione per riscoprire una pagina molto importante dello scoutismo italiano, oltre che per ricordare il coraggio di chi si oppose al totalitarismo con la forza dei propri ideali e per trasmettere alle nuove generazioni il valore della libertà, della fraternità e del servizio. Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito Web www.aquilerandagie.it e la pagina Facebook “Fedeli e ribelli”.

