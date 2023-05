Le api e la biodiversità, arrivano le giornate mondiali 

Il borgo di Sorradile si unisce alla celebrazione della Giornata mondiale delle api e alla Giornata mondiale della biodiversità, la prima in programma oggi e la seconda lunedì. La Giornata delle api è dedicata al ruolo cruciale che le api svolgono nell’ecosistema e alla sensibilizzazione su come la sopravvivenza degli uomini è strettamente legata alla loro. Ugualmente importante la biodiversità e il ruolo che essa gioca.

«Il borgo di Sorradile, il suo territorio, il suo paesaggio, fungono da cornice eccellente per la promozione di politiche pubbliche locali finalizzate a tutelare e preservare la biodiversità e allo stesso tempo a sostenere azioni di sviluppo capaci di rafforzare l’attrattività del territorio e migliorare la qualità di vita della comunità», spiegano dall’amministrazione del sindaco Pietro Arca.

Tante le politiche in questa direzione attivate: l’adesione, tra i primi 100 Comuni in Europa, a Mayors Adapt, per l’adattamento ai cambiamenti climatici, sviluppando il primo piano di adattamento in Sardegna, iniziative per la tutela del territorio in parte ricadenti in zone speciali di conservazione attraverso politiche comunitarie e nazionali per la biodiversità; la dotazione di un piano di gestione che coinvolge 12 paesi dell’area vasta, dove Sorradile è capofila, il giardino fenologico realizzato sulle sponde dell’Omodeo.

Ora il Comune intende programmare la giornata del cibo e della biodiversità e le iniziative “qualità abitative e recupero ecologico”, “decoro e bellezza del borgo”. ( a. o. )

