Le antiche tombe coperte dalle sterpaglie 

Poco più avanti, a pochi passi dal monumento del vescovo Giovanni Francesco Pala che si erge maestoso tra le erbacce, Giovanna Massa 80 anni, cerca di estirpare le sterpaglie a mani nude per poter posare un fiore nel vaso dei suoi parenti. «Qui c’è anche mio fratello Geppino Massa, il re dei tessuti» dice, «e poi ci sono mio marito, mia madre e mio padre, non se lo meritano questo degrado. Prima pulivano adesso non so perché è in queste condizioni da diverso tempo». E poi aggiunge, «non possiamo nemmeno più entrare da quell’ingresso che è chiuso da mesi».

«Non se lo meritano i defunti che sono sepolti qui, tutto questo» dice sconsolato Marco Mainas 61 anni, «non c’è rispetto nemmeno per la morte. Questa parte di cimitero è in uno stato di abbandono mai visto. Sicuramente tra le erbacce ci sono anche le zecche, io quando torno a casa mi controllo sempre perché ho paura che mi salgano addosso». Mainas mostra anche quello che non ti aspetti, «vede questo?» dice, «è cresciuta una pianta di fico dentro una tomba. Ma come si fa? Che dolore vedere queste cose».

I più “fortunati”, sono i parenti dei defunti che riposano nelle tombe sotto i cipressi: lì non crescono le erbacce. Il resto invece è un groviglio di sterpaglie che sale in alto fino a ricoprire tutte le lapidi del cimitero monumentale in via Marconi. Qui ormai da mesi, è il degrado a farla da padrone tra accessi chiusi, camminamenti sconnessi e vedove e vedovi che cercano di posare un fiore tra l’erba secca.

La rabbia

Lavori fermi

L’ingresso è quello su via Marconi, dove erano iniziati i lavori di ristrutturazione della facciata poi interrotti. Pare che si sia dovuto effettuare un ricalcolo perché il danno è più esteso ma dal Comune assicurano che dovrebbero riprendere a giorni. Nel frattempo, dice Antonio Mallus, 69 anni, «dobbiamo fare un giro enorme anche perché ormai da anni avevano chiuso anche il secondo ingresso da via San Francesco. Soprattutto per gli anziani non è certo agevole tanto che alcuni hanno rinunciato a venire. Le erbacce? È una situazione assurda. E poi ci sono tutti i camminamenti affossati».

Tra i “fortunati” ecco Lucia Ibba 72 anni, «nella tomba dei miei parenti per fortuna non ci sono le erbacce perché è sotto i cipressi» dice, «ma tutto intorno davvero le condizioni sono critiche». Problemi anche per le tombe, che cadono a pezzi e che necessitano di manutenzione. E di un censimento che ancora si attende da parte della Soprintendenza.

