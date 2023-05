Le antiche dimore fanno il pienone  

Tre gioielli architettonici privati hanno aperto ieri le porte a oltre cinquecento visitatori per la XIII Giornata Nazionale organizzata dall’Associazione nazionale dimore storiche. Grande successo per la sontuosa Villa Carboni di via San Michele, Villa Vivaldi di vico XII San Giovanni e per casa Amat di San Filippo in via Lamarmora.

Villa Vivaldi

Non si conoscere con esattezza la data di costruzione di Villa Vivaldi (che in realtà si chiama Vivaldi Pasqua dal nome dei marchesi che nel Settecento la usavano come residenza estiva o casa per la caccia), ma a ristrutturare il piccolo tesoro di famiglia negli anni Settanta è stata Rosabianca Cao (figlia dell’industriale Marino) che, per tutta la giornata di ieri, ha accolto assieme ai figli Marzia e Marco Cilloccu le oltre 150 persone che avevano prenotato una visita guidata al prezioso edificio nel cuore di Villanova. «La giornata delle dimore storiche italiane», chiarisce Marzia Cilloccu, «vuole promuovere la salvaguardia di questi edifici storici che sono un bene importante per le città e per i borghi. Queste preziose dimore, infatti, sono la metà del patrimonio architettonico nazionale da tutelare, così da poterlo tramandare alle prossime generazioni». In tanti hanno bussato al portone dell'edificio chiedendo di poterlo visitare nonostante non avessero prenotato, tanto che alla fine – se fosse stato possibile – il numero dei visitatori sarebbe anche potuto raddoppiare. «L’amore e la passione per la tutela ambientale e architettonica delle dimore storiche», conclude una delle proprietarie di Villa Vivaldi, «può avere anche una valenza turistica e culturale».

Villa Carboni

Dopo aver prenotato online ormai da settimane, oltre 250 persone si sono presentate ieri in via San Michele per ammirare Villa Carboni, l’imponente edificio circondato da un prato e un giardino curatissimi. L’ex convento seicentesco degli Scolopi edificato sui resti di una domus romana, nel 1800 è stato trasformato nella residenza di campagna della famiglia Carboni che ancora la abita. A fare gli onori di casa, infatti, c’era Michele Carboni con le figlie. «Facciamo parte dell’associazione circa 4500 proprietari di dimore vincolate dal Ministero dei Beni Culturali», spiega, «e nel suo insieme costituiscono il museo diffuso più grande d’Italia, con milioni di visitatori ogni anno. Apriamo al pubblico le nostre case che rappresentano la radice della nostra splendida cultura». Ricche e decorate le stanze dell’imponente edificio, tanti però sono rimasti affascinati dai circa 4 mila metri di giardino dove si possono ancora scorgere i resti di un mulino ad acqua, le ex scuderie, i resti di un’antica cisterna (nei pressi della quale la leggenda racconta che nelle giornate di pioggia si sentano ancora i frati che recitano il rosario) e la grande statua di Nettuno che domina il viale.