Le antiche cantoniere diventano locande 

Via al recupero, riqualificazione e riconversione delle stazioni e dei caselli ferroviari della linea Macomer-Bosa, una delle prime a scartamento ridotto realizzate in Sardegna. Macomer è il Comune capofila del progetto, presentato da otto Comuni (oltre Macomer, Sindia, Suni, Tinnura, Flussio, Magomadas, Tresnuraghes e Bosa), serviti dalla ferrovia (ora linea turistica per il trenino verde), che ha in cassa oltre 4 milioni e 800 mila euro, grazie ai quali si interverrà su sei stazioni e nei caselli di interesse paesaggistico e turistico.

Le vecchie cantoniere lungo la linea sono 32, risalenti al 1888, alcune delle quali da qualche tempo in mano ai vandali e all'incuria. Col progetto di recupero, che vede insieme ai Comuni anche assessorati regionali ai Lavori pubblici, Enti locali e Arst, quelle antiche strutture saranno trasformati in locande, con ospitalità e ristorazione, stazioni di posta, con vendita di prodotti caratteristici, banco ristori, bookshop, presidio ed esposizione artistica, culturale e naturalistica. «Un progetto orientato al turismo lento e fortemente alternativo - dice Rossana Ledda, vice sindaco di Macomer - caldeggiato da questa amministrazione. Mancano però alcune disponibilità di beni, in quanto i comuni stanno discutendo sulla manutenzione straordinaria di questi edifici, come chiesto da Regione eArst». La discussione continuerà nei prossimi giorni. «Il progetto crea una forte sinergia tra i Comuni - dice il sindacodi Macomer, Antonio Succu - di Marghine e Planargia. La linea riveste una elevata valenza turistica».

