Le ansie di seicento pescatori 

Non solo riso, campi di grano e operai che lavorano la terra sotto il sole caldo in estate e al freddo in inverno. Nella provincia di Oristano c’è un altra attività produttiva importante: è quella della pesca. Grazie alle risorse ambientali locali come lo stagno di Cabras, il compendio di Marceddì, nel territorio di Terralba, la laguna di Santa Giusta e lo stagno di S’Ena Arrubia, sono presenti tante imprese che fanno arrivare i prodotti dell'Oristanese in tutta la Sardegna ma anche fuori dall'Isola. Muggini, orate, spigole, anguille, vongole e tanto altro ancora. Senza dimenticare chi lavora in mare, nel Golfo, sopra i grandi pescherecci per giorni interi.

I numeri

In tutta la provincia di Oristano i pescatori sono circa 600. Tra quelli che operano nelle acque interne, e quindi negli stagni di proprietà della Regione e gestiti dai Consorzi Pesca divisi in cooperative, quelli che invece lavorano in mare e i professionisti subacquei come ad esempio i ricciai. È grazie a tutti loro che ogni giorno nei banconi delle pescherie arriva il prodotto fresco. Eppure sono tante le problematiche che ormai da anni vive la categoria.

Le problematiche

Mauro Steri, responsabile regionale del settore pesca di Legacoop, scatta una fotografia per far capire bene ciò che vivono gli uomini del mare: «Devono affrontare tantissimi ostacoli - spiega - Ogni giorno. Dai regolamenti rigidi per quanto riguarda il numero di cattura di varie specie presenti in acqua alla pesca illegale che non si ferma oppure a quella effettuata con l’utilizzo di strumentazione non consentita». Ma non solo: «Non aiutano di certo i cambi climatici e quindi il riscaldamento delle acque che favorisce la presenza di specie aliene che si scontrano con quelle indigene». Tra le altre problematiche che non aiutano il comparto pesca c’è la pochissima manutenzione degli stagni da parte della Regione. In tutti gli specchi d’acqua della provincia il flusso delle acque non è regolare. Situazione che non aiuta gli operatori. «La nostra sfida da anni è tutelare il reddito dei pescatori e quindi la loro occupazione - conclude Steri -. Alla luce del fatto che la risorsa che si riesce a pescare e quindi a vendere è sempre meno».

