Le analisi smentiscono Ragnedda 

Potrebbe essere interrogato di nuovo (e a breve) Emanuele Ragnedda, la sua confessione convince sempre di meno i magistrati della Procura di Tempio. È passato più di un mese dal delitto di Conca Entosa, e l’unico dato certo dell’inchiesta è che l’imprenditore di Arzachena ha sparato tre colpi di pistola uccidendo Cinzia Pinna. Per il resto, ogni giorno viene rimessa in discussione una circostanza riferita ai magistrati. Ora traballano le dichiarazioni rese ai pm e successivamente alla gip Marcella Pinna, sulla posizione di Cinzia Pinna al momento dell’esplosione dei colpi di arma da fuoco mortali. Emanuele Ragnedda ha parlato di un violento litigio, con la vittima in movimento verso di lui armata di coltello. Ma i nuovi dati che emergono dall’autopsia dicono che Cinzia Pinna era ferma e vicinissima all’uomo che l’ha uccisa. È come se l’inchiesta fosse ritornata quasi al punto di partenza.

Immobilizzata?

La storia di una colluttazione dentro il soggiorno della casa di Conca Entosa non sembra reggere alle verifiche dei carabinieri e dei consulenti della pm Noemi Mancini. Il dato rilevante è che Cinzia Pinna non ha avuto la possibilità di sfuggire al suo assassino, è come se fosse stata immobilizzata. Il difensore di Ragnedda, l’avvocato Luca Montella, ha rinunciato al ricorso al Riesame contro la misura del carcere e ieri non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Il legale nelle ultime ore ha avuto modo di esaminare parti degli atti delle indagini, la posizione del suo assistito è sempre più grave. Ragnedda, stando alla ricostruzione dei pm, avrebbe cercato in tutti i modi di nascondere la tragica fine di Cinzia Pinna, anche coinvolgendo persone a lui vicine che non hanno certamente avuto alcun ruolo nel delitto.

Alibi di Rosa Maria Elvo

L’incertezza è assoluta anche per quanto riguarda la posizione delle persone accusate di favoreggiamento. Rosa Maria Elvo, amica di Emanuele Ragnedda, è stata sentita di nuovo in via riservata dai pm. La donna avrebbe fornito una spiegazione dettagliata e riscontrabile del suo comportamento e, per quanto riguarda una circostanza particolare, anche un alibi. Ragnedda avrebbe raccontato anche a lei la storia del cane ucciso dentro la casa dello stazzo di Conca Entosa. Non è escluso che la donna sia stata ingannata dall’imprenditore. Gli investigatori stanno verificando se Rosa Maria Elvo abbia ricevuto telefonate da Ragnedda all’alba del 12 settembre, subito dopo l’omicidio di Cinzia Pinna.

Oggi sarà sentito in Procura Luca Franciosi (assistito dagli avvocati Antonello Desini, Maurizio e Nicoletta Mani). Il giovane lombardo è accusato di avere fatto sparire alcuni oggetti della vittima e di essere stato a Conca Entosa. Contestazione che Franciosi respinge sostenendo, anche lui, di avere un alibi.

