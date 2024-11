Le amiche del call center e il loro impegno per la verità 

Pioveva ieri mattina a Cagliari e nel call center di via Venturi sembrava che anche il cielo piangesse Francesca Deidda, la telefonista di Elmas che ogni giorno lasciava la sua casa di San Sperate e veniva a lavorare come consulente finanziaria per la Call2Net. In prima pagina sul giornale la notizia che tutti si aspettavano da queste parti: il marito Igor Sollai ha confessato di averla uccisa, di aver nascosto il cadavere, di aver buttato in mare telefonino e martello. Da sei mesi l’autotrasportatore urlava di essere innocente: tutte bugie, smontate dagli inquirenti anche grazie alle colleghe del call center che hanno avuto un ruolo determinante nell’inchiesta giudiziaria.

Via Venturi

Ieri mattina in tanti lasciavano a turno sedia, cuffia e telefono per una pausa sigaretta sulla soglia della palazzina tra viale Marconi e la strada ferrata della metro, ma nessuno, davanti al taccuino, ha voluto commentare la svolta, la confessione. «Stiamo seguendo fin dal primo giorno la linea del silenzio, per rispetto nei confronti di Francesca, anche se non la conoscevo più di tanto», dice una telefonista con panta grigi e tanta fretta di tornare al lavoro. Stessa linea di un altro collega più gentile e disponibile: «Lei lavorava al primo piano, io al pian terreno, la conoscevo di vista ma ovviamente sono rimasto sconvolto per tutto quello che è accaduto». Le comunicazioni finiscono con l’ultima boccata della sigaretta. Ed è inutile cercare di parlare con il responsabile: la porta resta chiusa.

Gli atti

Non resta che rifarsi agli atti di indagine, al contrario dei colleghi molto esaustivi. Dai quali emerge quel che è accaduto proprio nel call center di via Venturi. Era il dieci maggio quando Francesca Deidda ha salutato quelle che non erano solo colleghe, ma ormai amiche, al termine del turno: «Ci vediamo lunedì». Non ha più fatto ritorno. Sono state le compagne di stanza, quelle alle quali aveva confidato i problemi coniugali, anche il rapporto sfilacciato da qualche tempo con il fratello Andrea, a insospettirsi quando lunedì mattina al call center erano arrivate le dimissioni di Francesca Deidda: «Lascio il lavoro». Via mail. Strano per una che arrivava in via Venturi in anticipo e non lesinava impegno straordinario, sempre disponibile, la collega ideale.

Monica, Federica, Giorgia hanno cominciato a tempestare di messaggi il telefonino di Francesca Deidda e hanno notato che le risposte erano strane: punteggiatura sbagliata, utilizzo errato degli spazi tra le parole, assenza di frasi gentili, un mantra per Francesca. A questo punto l’idea di un trabocchetto, per usare le parole degli inquirenti: una collega ha scritto a Francesca, ma lo sai che anche Giulia si è licenziata . Risposta: davvero ? Peccato che Francesca non potesse non sapere che nessuna collega si chiamava Giulia.

Da qui la svolta. le amiche del call center hanno contattato il fratello di Francesca Deidda, Andrea, gli hanno suggerito di presentare denuncia di scomparsa, quella segnalazione ai carabinieri che il marito non aveva mai fatto. E si sono messe a disposizione degli inquirenti. Il resto è cronaca: l’arresto di Igor Sollai, il ritrovamento del corpo senza vita di Francesca, i rilievi del Ris, gli esiti dell’autopsia sino al colpo di scena più atteso e scontato, la confessione dopo sei mesi di carcere. In una notte di pioggia battente.

