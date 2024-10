Le ambizioni dell’Audax: «Ora alziamo il livello» 

Per la seconda volta scende in campo anche la Pgs Audax di Frutti d’Oro tra le squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Eccellenza femminile.

La compagine allenata da Gianluca Pistilli si appresta a disputare la seconda stagione dopo quella da matricola (terribile) dell’anno scorso, conclusa al sesto posto.

Obiettivi chiari

Le capoterresi ripartono con rinnovato entusiasmo, come confermano le parole della capitano Roberta Serra: «Quest’anno l’obiettivo è di puntare in alto, di alzare l’asticella e di giocarcela con tutti per la promozione».

La ventisettenne esterno d’attacco, che ha giocato con la maglia del Cagliari, originaria di Alghero, non nasconde le ambizioni, sue e della squadra. «Conosco praticamente tutte le mie compagne, che per buona parte arrivano dal Cagliari. Siamo un bel gruppo unito e solido, che va d’accordo sia in campo che fuori. Da due anni faccio parte di questa società e non aver trovato differenze rispetto ad un ambiente come il Cagliari fa capire come mi trovo. Qui è perfetto, la dirigenza non ci fa mancare nulla e questo è importante per andare a cercare risultatiimportanti».

«Ce la giochiamo»

La testa si porta già al campionato che inizierà a novembre. «Caprera e Real Sun Service saranno le squadre da battere, quelle che secondo me si contenderanno il primo posto, ma nella scorsa stagione abbiamo dimostrato di poter far bene anche con le più forti. Siamo una squadra più matura, che ha acquisito maggiore esperienza. Sarà un bel campionato, anche con squadre come Selargius e Maracalagonis, oltre alla Gioventù Assemini, tutti club che potranno fare bene».

