Le ambizioni della Ferrari contro il dominio di Red Bull 

Una Ferrari d'assalto, convinta di poter mettere pressione alla Red Bull. Una squadra che nelle prime due gare della stagione ha riproposto la sua consueta superiorità soprattutto con Max Verstappen. In vista del Gran Premio d'Australia sul circuito cittadino dell'Albert Park di Melbourne gli uomini di Maranello, con la certezza di essere seconda forza del campionato, puntano a capire come sfruttare meglio le gomme per avvicinarsi ancora ai campioni del mondo in attesa dei primi sviluppi.

In Australia debutteranno le mescole più morbide della gamma Pirelli, un bel banco di prova per la SF-24 in termini di gestione del degrado. «Dopo le prime tre intense settimane in Bahrain e Arabia Saudita e un weekend di pausa - indica il team principal della Ferrari Frederic Vasseur - affrontiamo ora la trasferta più lunga fino in Australia. La pista di Albert Park è tra le più amate dai piloti e come squadra pensiamo di poterci giocare le nostre carte in una terra nella quale possiamo contare su un gran numero di tifosi».

La squadra

Al fianco di Charles Leclerc la scuderia del Cavallino Rampante conta di avere nuovamente in macchina Carlos Sainz, costretto a dare forfait causa appendicite a Jeddah, e si aspetta di vedere le due SF-24 lottare nelle posizioni di vertice come è fin qui stato in questa stagione. «Quello di Melbourne - aggiunge il manager francese - è un tracciato che potrebbe riproporre valori simili a quelli visti sul circuito della Jeddah Corniche». Poi arriva il proposito per la gara di dokenica: «Dal canto nostro siamo decisi ad assumere un approccio aggressivo per cercare di mettere sotto pressione i rivali che hanno avuto la meglio nelle due gare fin qui disputate».

I rivali

In casa Red Bull sono abituati a comandare e ricordano la prova di forza della scorsa stagione proprio in Australia. «Nel 2023 - afferma il boss della scuderia austriaca Christina Horner - ci siamo resi conto della forza della nostra vettura proprio qui in Australia». Come un anno fa, l'appuntamento di Melbourne è il terzo del calendario e la Red Bull ci arriva reduce da due doppiette con altrettante pole position (come nel 2023). «Si tratta di un tracciato molto veloce - spiega il campione del mondo Max Verstappen in merito al circuito di Melbourne - che richiede un buon mix di velocità in rettilineo e di una buona aderenza in curva, quindi si tratta di trovare il giusto compromesso a livello di assetto. La recente riasfaltatura ha reso la pista molto più scorrevole e divertente da guidare. Abbiamo anche mescole più morbide rispetto all'anno scorso, il che renderà un po' più complicata la strategia, ma speriamo che sia meglio la gara con più pit-stop».

Oggi le prime libere.

RIPRODUZIONE RISERVATA