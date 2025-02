Le ambizioni dei Cambas de linna 

Il Carnevale guspinese “Cambas de Linna” è ai nastri di partenza e in paese si respira già un clima di grande attesa. Tutti aspettano la discesa dei carri allegorici, prevista per sabato 8 marzo con partenza, come di consueto, da via Anna Frank. Ma prima di questa data sono in programma, come di consueto, una giornata dedicata ai più piccoli e una di animazione in piazza per tutti.

«Il Carnevale guspinese – sottolinea Francesca Tuveri, assessora alla Cultura – rientra a pieno titolo nel patrimonio culturale e sociale di Guspini, con la sua maschera storica tradizionale, i trampolieri e la tradizione dei maestri della cartapesta. Pro Loco e Comune ne valorizzano l’identità e la conoscenza, realizzando un programma articolato in tre giorni che richiama migliaia di visitatori da ogni parte dell’Isola».

Lo scorso anno, nella giornata finale, si è registrata una folta partecipazione. «Ci aspettiamo di replicare il successo», afferma il presidente della Pro Loco, Nicola Serpi, «con un Carnevale partecipato e un pubblico proveniente anche dai paesi del circondario».Maschere, carri allegorici e tanto divertimento ma anche un’occasione di promozione territoriale con importanti ricadute non solo sul piano socio-culturale e turistico ma anche economico.

Il programma

Come di consueto, ad aprire il cartellone sarà il Carnevale dei bambini, giovedì 27 febbraio alle 16: un pomeriggio di animazione in piazza XX Settembre con gonfiabili, zucchero filato e pop corn. Per il Martedì Grasso, il 4 marzo è prevista una festa in maschera in piazza XX Settembre con musica e divertimento per grandi e piccoli a partire dalle 18.

A chiudere la rassegna, sabato 8 marzo, sarà l’attesissima sfilata “Carnevalinas”: un raduno interprovinciale di carri allegorici e gruppi a piedi, con la presenza delle maschere tipiche "Cambas de Linna" e con partenza da via Anna Frank intorno alle 15. A fine sfilata sono previste le premiazioni, seguite da una festa finale per tutti i partecipanti con dj set e animazione.

Gruppi al lavoro

Grande fermento tra i gruppi del Carnevale. Tra i partecipanti sicuri c’è il gruppo guspinese “Is Casermettas”, che anche quest’anno presenta il proprio carro allegorico, portando avanti una tradizione che dura da 33 anni consecutivi. Il tema scelto per il 2025 è “Dottor Manca”, una satira sociale sulla carenza di medici di base e, più in generale, sulle difficoltà del sistema sanitario nazionale, particolarmente evidenti nel Medio Campidano.

Non sono ancora disponibili dati numerici ufficiali, ma si prevede la partecipazione di una quindicina di carri allegorici, con almeno 5-6mila figuranti, oltre agli altri partecipanti. «L’ipotesi è basata sui numeri della scorsa edizione», spiegano dalla Pro Loco. A breve sarà avviata la campagna pubblicitaria con tutte le informazioni necessarie e i dettagli, mentre le iscrizioni stanno per aprirsi.

