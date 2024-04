«Le altre regioni ci hanno superato, servono più risorse» 

Olbia supera Cagliari: per la prima volta – almeno se si riduce il confronto al recente passato – il “Costa Smeralda” avrà più collegamenti, 117 contro gli 81 dello scalo del capoluogo. Dove nei giorni scorsi è stato diffuso, senza tanti clamori, il piano dei voli estivi. Nessuna novità di rilievo nel tabellone. E prezzi mediamente più alti rispetto agli anni scorsi.

«C’è un sostanziale mantenimento delle rotte già viste, se non addirittura una regressione», dice Umberto Borlotti, manager dello scalo di Alghero negli anni del boom, nel commentare le “summer season” dei tre aeroporti sardi. «Per quanto riguarda le tariffe è finita l’epoca del fenomeno low cost classico, quello di Ryanair dei primi anni Duemila. Come succede nel campo dei supermarket, i discount cominciano le attività con prezzi molto bassi e poi dopo aver attirato la clientela si posizionano su obiettivi più alti. Questo sta succedendo anche nel trasporto aereo: l’aumento dei costi diretti o indiretti non c’entra, il motivo è la ricerca di una maggior marginalità».

L’impressione è che la luna di miele tra l’Isola e le low cost sia alla fine. «Nelle altre regioni d’Italia hanno politiche più aggressive rispetto alle nostre: Puglia, Calabria, Sicilia e Friuli si stanno muovendo bene, mettendo parecchie risorse in campo», continua Borlotti, «forse il sistema giusto per il futuro è quello dei contributi diretti ai passeggeri. Ma ovviamente con fondi adeguati, non con pochi spiccioli come ora».

RIPRODUZIONE RISERVATA