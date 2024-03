Capillaroscopia: cos’è?

La capillaroscopia è una tecnica non invasiva che permette di osservare i capillari nella regione della piega ungueale, individuare e quantificare le alterazioni microvascolari in malattie in cui è presente un danno del microcircolo. Dovrebbe essere eseguita nei pazienti con fenomeno di Raynaud per identificare le anomalie che permettono di distinguere la forma primitiva che rappresenta la maggioranza dei casi (90%) dalla forma secondaria, cioè la forma associata a malattie sistemiche (10%). Il fenomeno di Raynaud è il sintomo di esordio della Sclerosi Sistemica nel 95% dei casi e se associato ad anomalie capillaroscopiche, permette di definire il quadro di Sclerosi sistemica.