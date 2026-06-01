Le alte temperature portano in dote gli scarafaggi 

Nuovo allarme di blatte a Sanluri. Puntuale, come ormai da diversi anni, la città è invasa da grandi scarafaggi. Il proliferare degli insetti nel centro abitato è la conseguenza dell’innalzamento della temperatura in queste ultime settimane. Molte le famiglie li vedono dentro casa, non solo negli scantinati ma anche sui divani, qualche negoziante riferisce le proteste dei clienti che se li sono trovati addosso. Giganti, con le ali, presenti in diversi quartieri, come viale Trieste, le vie Umberto primo e Cimabue. «Considerato che la presenza di questi ospiti per niente graditi - dicono i residenti delle zone più coinvolte – a Sanluri si ripete regolarmente appena arriva l'estate e fino ad autunno inoltrato, si sperava in un intervento di prevenzione. Proprio per questo non abbiamo denunciato il caso alla Municipale. Diversamente dallo scorso anno, quando abbiano raccolto le firme per accelerare la disinfestazione». Il problema nel Medio Campidano è diffuso, le segnalazioni di cittadini e titolari di attività ricettive sono in continuo aumento. I Comuni solitamente più colpiti sono Arbus, Guspini, Villacidro, San Gavino, Sanluri e Samassi. La lotta è di competenza dei Comuni e della Provincia. La Asl interviene nella sue strutture, mentre coordina i casi in cui si pongono aspetti sanitari. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA