Le ali modificate novità in Spagna: oggi prime prove  

Dopo Imola e Monaco, la seconda “tripletta” della stagione di Formula 1 si conclude domenica su un'altra pista iconica, quella di Barcellona, sede del Gp di Spagna. È uno degli appuntamenti più attesi e in più, quest'anno ospiterà l'entrata in vigore della modifica a una direttiva tecnica della Fia per ridurre la tolleranza alla flessibilità delle ali anteriori. L'obiettivo é riallineare le prestazioni, soprattutto tra i top team: tra chi ritiene che la novità possa influenzare le prestazioni e chi pensa che inciderà ben poco, non è mancato qualche mugugno.

I pareri

Le McLaren hanno estremizzato l'effetto dell'abbassamento e in molti ne hanno seguito le orme. Ecco perché oggi, con l'inizio delle libere (ore 13.30 e 17), gli occhi saranno puntati soprattutto sulle due macchine papaya. Soffriranno la novità più di altre? Risponde Lando Norris: «La direttiva sulle ali non mi preoccupa. Saranno necessarie delle modifiche qua e là, però non mi aspetto problemi», ha assicurato il fresco vincitore di Montecarlo. Dello stesso parere Carlos Sainz: «Se ne parla tanto, ma credo condizionerà relativamente», ha detto il pilota della Williams. «Non mi aspetto una oscillazione di più di un decimo e non credo possa esserci grande differenza», anche se poi ha ammesso che «a centro gruppo un decimo può farsi sentire».

Le speranze

Nemmeno George Russell, portacolori della Mercedes, ha pronosticato grosse differenze: «Ci sarà un processo di apprendimento per tutti, ma non penso che questo sconvolga le gerarchie». Proprio quello che - al contrario - auspicano altri, a cominciare dalla Red Bull. Con un pilota del calibro di Max Verstapen al volante, é la squadra che potrebbe trarre il massimo vantaggio riuscendo ad avvicinare la McLaren in termini di velocità pura. Ma anche la Ferrari ci crede. E ha portato in Spagna un'ala anteriore profondamente modificata, in vista dei test statici che, é stato assicurato, saranno severi e sono subito iniziati sui musetti delle auto. Obiettivo, ripetere il pidio di Montecarlo.

