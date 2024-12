Le ali di Mattia spiccano il volo 

“Le ali di Mattia” hanno spiccato il volo. Presso la sede dell’ex circoscrizione di Is Gannaus ieri è stata inaugurata la sede dell’omonima associazione, nata un anno fa in memoria di Mattia Marotta, quindicenne di Carbonia che nell’aprile 2022 ha preso la tragica decisione di dire addio alla vita. I genitori, Manuela e Christian, da allora hanno impegnato la loro vita perché questo non succeda più, dando vita a questo progetto per «offrire ai ragazzi spazi sicuri, che gli permettano di esprimersi in modo sano. La nostra missione è quella di aiutare altri ragazzi ad affrontare la sofferenza, la solitudine e far capire loro di non essere soli». Questo sogno è diventato realtà. Da questo momento, «per tre volte alla settimana – hanno spiegato ieri dopo l’emozionante taglio del nastro - il martedì, mercoledì e venerdì i locali saranno aperti dalle 16.30 alle 22 per offrire un luogo di aggregazione e proporre diverse attività, che vanno dalla musica, alla lettura di un libro, alla visione di un film, al biliardino e a tanto altro ancora». I genitori di Mattia tengono precisare, inoltre, che: «Sarà uno spazio aperto a tutti, libero, gratuito e senza tessere. Solo tre piccole regole: socializzare con tutti, no al bullismo, i social fuori dalla porta». Tra i tanti ringraziamenti uno è andato al Comune per aver messo a disposizione i locali. L’assessora Giorgia Meli si è detta «molto soddisfatta del risultato raggiunto. Così come con altre associazioni in passato abbiamo data la possibilità di usare questa struttura per il raggiungimento di ottimi obiettivi». Tanta la commozione dei giovani presenti. Per Federica, 16 anni, cugina di Mattia: «Può diventare una cosa grande per tutti coloro che hanno difficoltà ad aprirsi. Un posto di svago e crescita per tutti noi e di aiuto ai miei zii per sentirsi ancora più forti e abbracciati dalle persone». Per Rebecca, 20 anni, «Sarà un ottimo luogo per socializzare e realizzare diverse attività». L’inaugurazione è stata preceduta da un altro momento emozionate. Nella piazza adiacente la sede, è stato illuminato un albero di Natale, circondato da alberi più piccoli, in memoria di Sara Pau, la 38enne, impegnata e attiva per il bene della città e di Is Gannaus, prematuramente scomparsa alcuni mesi fa.

