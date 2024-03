«Le ali di Mattia per far volare i sogni dei giovani» 

«Nessun genitore può accettare la morte di un figlio, ma una morte può essere riempita di vita per provare a darle un senso. Ecco, noi vogliamo riempire di vita la morte di nostro figlio Mattia». Nelle parole di Christian Marotta e Manuela Lardieri, giovane coppia di Carbonia, tutta la sofferenza di due genitori a cui il destino ha posto davanti il terribile senso di angoscia e impotenza che si prova davanti a un figlio che ha scelto di dire addio a una vita dove si sentiva costantemente fuori posto: «Non era così – dice la mamma – ma non ci ha dato il tempo per farglielo comprendere. Ora vogliamo impegnarci affinché nessun altro ragazzo si senta davanti a un tunnel di disperazione, vogliamo costruire un percorso di speranza e sarà Mattia a darci la forza di farlo».

L’associazione

Si chiama, appunto, “Le ali di Mattia” l’associazione che hanno deciso di fondare e che vorrebbero inaugurare in questo importante anno che sarebbe stato quello del diciottesimo compleanno del loro unico figlio: «I sogni che avevamo per lui, per questa data importante, sono ormai irrealizzabili – dice papà Christian – ma questa associazione avrà lo scopo di tentare di realizzarne tanti altri a suo nome». In che modo? Creando uno spazio dedicato ai ragazzi di Carbonia, un luogo di svago da dedicare all’arte, alla musica magari con una sala di registrazione e, perché no, allo studio più approfondito del pc che troppi usano solo per lo svago: «Le idee sono moltissime e sono nate dai tanti giovani che in questi due anni di assenza di Mattia ci hanno parlato delle troppe carenze in questa città, dove chi ha voglia di trovare un’alternativa a una serata trascorsa a fare nulla su una panchina non trova praticamente niente – spiega mamma Manuela – e troppo spesso non avere alternative può portare su brutte strade, a cattive compagnie o, peggio ancora, alla pericolosa scelta dell’isolamento tra quattro mura di una cameretta, davanti a un telefonino che mostra una vita non reale. Abbiamo parlato della nostra iniziativa ai referenti dell’amministrazione comunale e ci hanno detto che si troverà il modo di dare una sede fisica all’associazione per la quale abbiamo già aperto le pagine social alle quali stanno aderendo moltissime persone. Presto sarà on line anche un sito da cui potrà prendere forma ogni iniziativa futura. Chiederemo l’adesione di tutti coloro che pensano di poterci aiutare».

Il futuro

Manuela e Christian, con questa associazione, hanno anche un secondo obiettivo, molto delicato e impegnativo soprattutto dal punto di vista emotivo: «Ci è successa una cosa tremenda ma non parlarne per soffocare il dolore non aiuta – dice Manuela – noi non abbiamo la preparazione per aiutare i ragazzi che affrontano le angosce che ha affrontato Mattia, ma sappiamo che sono tanti e vorremmo fare qualcosa, cercando la collaborazione di persone esperte, per aiutarli. Questo è uno degli obiettivi cruciali della nostra iniziativa». Sanno che sarà difficile rievocare tanta sofferenza, lo fanno già ogni volta che vengono invitati nelle scuole a parlare con giovani che oggi sarebbero coetanei del figlio che hanno perso: «Ci piacerebbe contribuire a creare un punto di svolta per quell’angoscia che toglie il fiato e fa riempire di lacrime i cuscini di tanti ragazzi: vorremmo aiutare i genitori a capire i gesti dei figli adolescenti e cogliere i segnali più piccoli che nascondono vortici di sofferenza. Noi quando abbiamo cercato quell’aiuto, perché ci eravamo accorti della sofferenza di nostro figlio, non lo abbiamo trovato in tempo. Sappiamo che sarà un percorso duro ma vogliamo provarci: lo dobbiamo a noi stessi ma soprattutto a nostro figlio che certamente avrebbe approvato». Le ultime parole lasciate scritte da Mattia saranno il motto da trasmettere: «Siate consapevoli che le persone non sono eterne: trattatele bene, con amore».

