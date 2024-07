Le alghe bloccano la sedia job, disabile non può fare il bagno 

Le sedie job ci sono e anche le passerelle ma i disagi per i disabili non sono finiti.

I problemi si sono presentati in questi giorni nella spiaggia di via Taormina a Sant’Andrea, una delle più frequentate del litorale quartese, dove a complicare la vita a chi è costretto a muoversi con la carrozzina, sono le alghe. Grossi cumuli di posidonia che si sono raccolti quasi vicino alla riva.

«Purtroppo abbiamo avuto parecchie difficoltà con l’accesso in mare e in spiaggia» spiega Serena Fazio, mamma di Alejandro, un ragazzo disabile, «le alghe impediscono alla carrozzina di arrivare in riva per poter poi fare il bagno e anche la passerella a mio avviso, è troppo corta. Occorreva realizzarne almeno un altro piccolo tratto in modo da rendere l’accesso più agevole in considerazione anche del fatto che ci sono tutte queste alghe. Gli anni scorsi erano state spostate ma quest’anno le abbiamo trovate ancora qui».

Le postazioni per disabili con sedie job e passerelle sono presenti oltre che in via Taormina anche al Poetto , davanti alla Bussola e a Kal’e Moru dove però l’accesso è più facile perché non si sono alghe ad ostacolarlo.

Un altro disagio che si aggiunge alla già difficile situazione di Fazio e del figlio Alejandro. Già in passato la donna aveva denunciato le condizioni della strada in cui vivono, in via Mulinu Coccu, che per via delle buche non consentiva al ragazzo di poter circolare con sedia o bastone.

