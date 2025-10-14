Le Acli mettono in cantiere un’agenzia per il lavoro 

Un’agenzia per il lavoro al servizio dei cittadini. È la nuova iniziativa promossa dal Patronato Acli di Cagliari, che proprio ieri ha festeggiato gli 80 anni di attività. L’obiettivo: sostenere concretamente chi cerca un’occupazione, unendo formazione, orientamento e contatti diretti con le aziende del territorio.L’annuncio ieri all’Hotel Regina Margherita, nel corso di un incontro dedicato all’anniversario del Patronato, alla presenza del presidente nazione del Patronato Acli Paolo Ricotti, di quello regionale Mauro Carta, dell’assessora comunale alle Politiche sociali Anna Puddu e di Ignazio Boi, dell’assessorato regionale del Lavoro.

«Ci candidiamo a essere un luogo di consulenza e accompagnamento – ha detto Ricotti – per aiutare le persone a costruire il proprio futuro professionale».«Vogliamo inserirci nella ricerca attiva del lavoro – aggiunge Giacomo Carta, presidente provinciale del Patronato Acli cittadino – sfruttando le potenzialità del sistema Acli a favore dei cittadini. Tramite interviste alle aziende vogliamo capire quali sono le figure più richieste e, successivamente, creare percorsi che agevolino l’inserimento lavorativo».

Ricotti ha anche sottolineato come la missione sia «favorire le persone alla ricerca di un posto di lavoro, offrendo non solo orientamento ma anche strumenti concreti per la crescita professionale. La scelta del lavoro è un momento importante – continua – perciò è giusto avvalersi dell’ausilio di professionisti, e noi ci candidiamo a esserlo anche in questo ambito».Si tratta di un progetto ancora in fase embrionale, ma l’Acli si augura di poterlo attivare a breve. «Lavoriamo per creare una rete costante con le aziende – aggiunge Carta –. Questo ci permette due cose: capire quali sono le figure e le tendenze più ricercate e, al tempo stesso, raccogliere dati utili per studiare come si sta evolvendo il mondo del lavoro. Informazioni che serviranno anche per far sentire la voce delle Acli presso le istituzioni.«Non sarà facile, ma ci crediamo molto – conclude –. Una volta completata la fase di messa in opera, organizzeremo un nuovo evento per presentarlo ufficialmente».

