Le Acli: in Sardegna emergenza giovani Todde: salario minimo 

La pace è ciò che manca nello scenario internazionale, la giustizia sociale (soprattutto nei confronti dei giovani e delle fasce deboli della popolazione) è l’emergenza a livello locale. Nel quindicesimo congresso regionale delle Acli, ieri a Cagliari, i due piani si sono intrecciati spesso. Per le Associazioni cristiane dei lavoratori, la pacificazione non è un’idea astratta, ma un obiettivo concreto da trasformare in un impegno quotidiano, come strategia per costruire una nuova visione sociale.

«Serve una rivoluzione di consapevolezza, partendo dai giovani e dalle comunità, per contrastare il clima di paura che ci circonda», afferma Mauro Carta, presidente uscente e riconfermato, rilanciando gli obiettivi comuni: dalla difesa dei diritti alla mediazione nei territori in difficoltà, fino al sostegno ai migranti e all’educazione dei giovani.

Lo scenario

Al centro dell’attenzione, infatti, ci sono soprattutto le nuove generazioni e le persone più vulnerabili. «I giovani, che si affacciano a un mercato del lavoro precario e competitivo, cercano in noi un supporto per l’orientamento professionale, l’inserimento nel mondo del lavoro e la costruzione di reti professionali», dice ancora Carta: «A loro offriamo formazione e strumenti per affrontare il loro futuro lavorativo e, per chi decide di restare, anche opportunità per partecipare attivamente alla vita della comunità», aggiunge Carta, «la tutela dei diritti delle persone, soprattutto sanitari, è una delle nostre priorità. Le nostre sedi in tutta l’Isola sono pronte a fornire assistenza e ascolto, per rispondere ai bisogni di chi si trova in condizioni di fragilità».

Su questi temi ha destato interesse l’intervento in assemblea della presidente della Regione, Alessandra Todde, che ha espresso l’auspicio che nell’Isola si approvi «una legge sul salario minimo regionale. In Sardegna tante lavoratrici e lavoratori sono poveri e ci sono contratti di lavoro con retribuzioni talmente basse che non permettono di arrivare a fine mese. Tanti giovani scappano dalla nostra terra perché mancano le giuste tutele. Il costo della vita aumenta e gli stipendi sono fermi. Non possiamo restare a guardare».

Todde ha anche sottolineato il ruolo centrale dell’associazione nella vita sociale sarda, riconoscendo il valore del lavoro svolto negli anni: «Un pilastro della nostra comunità».

L’attività

Negli ultimi anni, l’associazione ha cercato di ampliare l’azione sul territorio e di individuare nuove priorità sociali. «La pace è il nostro primo obiettivo», dichiara Carta, tracciando la linea per il lavoro dei prossimi anni, «ripudiamo la guerra e chiediamo che l’Europa e la comunità internazionale diventino promotrici di un dialogo costruttivo per fermare i conflitti e avviare percorsi di pace duraturi. È un nostro dovere sociale e politico, che portiamo avanti grazie alle nostre attività di formazione nelle scuole».Ma lo sguardo va oltre i confini nazionali, con numerosi progetti di cooperazione e sostegno sociale già attivi in Africa e nei Balcani, rafforzando anche i legami tra i circoli dei sardi all’estero: «Siamo vicini alle nostre comunità sparse nel mondo».

Per le Acli Sardegna, il congresso regionale, che anticipa quello nazionale del 29 novembre, è dunque l’occasione per rinnovare l’impegno verso una società più giusta, equa e pacifica, fondata sulla coesione sociale e sulla solidarietà. «In un mondo sempre più polarizzato, segnato da conflitti e divisioni», conclude il presidente, «ci poniamo come promotori di un dialogo costruttivo, capace di offrire una prospettiva di speranza».

