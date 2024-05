Le accuse: torture, stupri e sterminio 

Bruxelles. Sterminio, stupri, torture, omicidi intenzionali, uso della fame come arma di guerra: è un lungo elenco di atrocità quello che il procuratore capo della Corte penale internazionale Karim Khan ha messo nero su bianco chiedendo il mandato di cattura per i vertici di Hamas, il premier israeliano Benjanin Netanyahu e il suo ministro della Difesa Yoav Gallant. Entrambe le parti, secondo l’avvocato scozzese, hanno violato due articoli basilari dello Statuto di Roma, il 7 e l’8, che disciplinano i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra. Khan ha ricordato di essersi recato a Rafah nei mesi scorsi e ha rimarcato di voler «applicare la legge in modo equo». Il procuratore ha poi stilato un elenco di otto capi di accusa contro Yahya Simwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri e Ismail Haniyeh per il massacro del 7 ottobre. I vertici dell’organizzazione terroristica sono accusati di «sterminio, omicidi, presa di ostaggi, stupri e atti di violenza sessuale, torture, altri atti inumani, trattamenti crudeli, oltraggio alla dignità della persona».

