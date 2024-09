Le accuse sul rogo di Grenfell 

Londra. Una strage annunciata, con 72 morti (inclusi due italiani, una coppia di giovani architetti veneti, Gloria Trevisan e Marco Gottardi) che si sarebbe potuto e dovuto evitare. Ha i contorni di una sentenza senz’appello il rapporto della commissione d’inchiesta indipendente chiamata a far luce sul rogo della Grenfell Tower di Londra, grattacielo di edilizia popolare ai margini del lusso di Kensington e Chelsea divorato oltre sette anni fa dalle fiamme del più grave incendio del dopoguerra in uno stabile residenziale dell’isola: rapporto atteso da media e famiglie delle vittime come un momento di verità, come l’occasione di veder «indicati per nome e svergognati» i responsabili del disastro. Il documento, articolato in 1.700 pagine fitte di elementi probanti, punta il dito sui «decenni di fallimenti» attribuiti alla politica, oltre che sulle «disonestà e l’incompetenza» di molti. Nella requisitoria si accusano le imprese che produssero o installarono i micidiali pannelli esterni combustibili, quella che curò un restauro al risparmio nel 2011, fino ai responsabili istituzionali, nello specifico, il gabinetto Tory-LibDem di David Cameron e Nick Clegg, colpevole d’aver alleggerito nel 2010 le regole di controllo, e l’amministrazione del municipio di quartiere di Kensington and Chelsea.

