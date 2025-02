Le abitudini che tagliano le spese: «Risparmi fino a 110 euro al mese» 

I rincari non si controllano. Ma le buone abitudini sì. E quando i virtuosismi quotidiani vengono messi in pratica tutti insieme, il taglio delle spese fisse può arrivare anche a 1.300 euro l’anno. I conti su come alleggerire le bollette di luce e gas li ha fatti Altroconsumo, con una lista di accorgimenti che spazia dai condizionatori allo scaldabagno. «Sono diverse le scelte che ci consentono di risparmiare, con occhio di riguardo per l’ambiente», dice Alessandro Sessa, responsabile delle riviste pubblicate dall’associazione.

Lavatrice e lavastoviglie

Su piatti e vestiti la differenza la fa il programma. A parte il lavaggio rapido, è «la modalità Eco» che spinge giù i consumi. «Bisogna ridurre i lavaggi a tre a settimana e utilizzare gli elettrodomestici a pieno carico». Così facendo si possono risparmiare 16 euro all’anno con la lavatrice e 13 con la lavastoviglie. Che detto così sembra poca roba. Ma sommando tutte le voci delle buone abitudini, la cifra si fa corposa.

Asciugatrice e frigorifero

Per chi non stende i panni all’aperto, funziona come sopra. L’obiettivo principale è non andare oltre le tre accensioni settimanali. Ma è consigliato anche mettere nell’asciugatrice solo la roba ben strizzata, «facendo la centrifuga ad almeno mille giri per eliminare l’acqua il più possibile». Altroconsumo ha misurato che l’accorgimento può portare a un risparmio annuo di altri 15 euro. Buona pratica da memorizzare pure sul frigorifero: l’efficienza energetica si raggiunge a partire dalla classe C. Quindi, quando è possibile, va «sostituito il vecchio elettrodomestico». Vietatissimo, poi, mettere in frigo «cibi appena cotti».

Caldo e freddo

Vivere in una casa con temperature tropicali piace a tutti (o quasi) nei mesi invernali. Ma se si guarda al portafoglio, bisogna fare l’esatto contrario. «Ogni grado in più costa 117 euro l’anno», scrivono dall’associazione dei consumatori. Vuol dire, facendo il ragionamento inverso, che quella stessa cifra si risparmia abbassando il termometro. Discorso identico sui climatizzatori, per portare fresco in estate: «La differenza tra la temperatura interna e quella esterna non deve superare i 6 gradi». E poi: «nei giorni più afosi, è consigliato utilizzare il deumidificatore». Queste buone pratiche valgono un risparmio stimato in 44 euro.

Illuminazione e standby

Le luci led, che «rispetto alle alogene consumano sino all’80 per cento in meno», sono la strada maestra per ridurre le spese. Il risparmio calcolato è di 52 euro. Altroconsumo suggerisce anche la potenza: «Per il soffitto» sono consigliate «lampadine da 15-20 watt, per tavoli e scrivanie da 6-8 watt». Ancora: le spie rossa di televisori, decoder e qualsiasi altro aggeggio della quotidiana tecnologia abbondano in tutte le case. Ma si tratta di un consumo evitabilissimo. Parliamo di altri 65 euro all’anno, che ugualmente si possono tagliare senza sforzi, su un conto totale che fino a qui è arrivato a 447 euro.

Cucina e forni

Magari gli chef del momento sono più interessanti alle performance che non al risparmio. Eppure ai fornelli ci sono trucchi efficaci che aiutano a rosicchiare qualcosina al caro-vita. Usando i coperchi, il cibo si cuoce più rapidamente. O la cottura continua anche una volta spento il fuoco. Si viaggia su un taglio di 14 euro euro, che si possono sommare ai 16 di risparmio quando si usa la pentola a pressione. Il totale è di altri 30. Invece: sui forni, i modelli maxi, da 90 centimetri, aprono scenari culinari certamente avvincenti. Ma a casa, è l’indicazione di Altroconsumo, vanno preferiti «quelli standard da 60 centimetri che consumano il 15% in meno di energia». Il risparmio stimato ammonta a 43 euro.

Doccia e scaldabagni

Lavarsi sempre. Ma per non appesantire le bollette, sotto la doccia non bisognerebbe stare più di cinque minuti. L’ideale sarebbero 180 secondi. Il risparmio sui costi dell’acqua va da 51 a 68 euro annui. Ma la voce più pesante è sugli scaldabagni: limitando il tempo nella doccia, si evitano di pagare 729 euro annui di gas. Un piccolo tesoretto che addirittura sale a 844 euro con gli scaldabagni elettrici.

L’associazione

Da Altroconsumo, Sessa dice: «Abbiamo detto che per tagliare le spese fisse ciascun cittadino, con piccoli accorgimenti, può fare la propria parte. Ma le istituzioni devono fare la loro, adottando misure efficaci. Noi chiediamo di abbassare in modo permanente l'Iva sul gas, eliminare dalle bollette tutti i costi aggiuntivi, introdurre nuove regole per il bonus sociale e vigilare con attenzione sugli aumenti».

