Le 700 panchine di Guerriero «Ho avuto tanto» 

Visionario, rivoluzionario, irriducibile esteta. Le 700 panchine di Marcello Guerriero, raggiunte lo scorso weekend, non sono solo la storia di un uomo mai banale, ma pure un compendio di filosofia del calcio. Cinquantanove primavere sulle spalle, Guerriero scopre la vocazione per la panchina all’alba del 1988 quando eredita il posto dell’allenatore dimissionario della Juniores del Perdasdefogu, il suo paese. Da allora, fino al 1992, segue tutte le categorie giovanili. La svolta arriva nell’estate di quell’anno sulla panchina della prima squadra, in Prima categoria. Nel 1995 torna alla Juniores e, un anno dopo, dà vita alla prima scuola di calcio di Perdasdefogu.

La carriera

Il mito di Guerriero parte nel 1997 con la chiamata della Castor, due stagioni con promozione in Prima categoria e salvezza l’anno successivo. Poi è un lungo girovagare, così come è lungo il cartellino delle presenze in panchina: 250 su quella del Perdasdefogu, 157 con la Castor, 96 a Bari Sardo, 79 al Cannonau Jerzu, 64 alla Baunese, 29 a Escalaplano e 25 a Ulassai, squadra che allena dall’inizio della stagione.

La cavalcata

Possesso palla, ritmo e velocità. «Dal calcio ho avuto tanto», dice Guerriero, «molto devo a grandi persone che agli inizi hanno avuto fiducia in me: Gianfranco Cenni, Giancarlo Carta, Salvatore Mura, Giampaolo Caria per il Perdasdefogu, Renato Sasso e Piero Piroddi che mi vollero alla Castor. Ho avuto l’onore di allenare tantissimi grandi calciatori, cito in loro rappresentanza i capitani: a Perdasdefogu Ezio e Felice Cabitza, Massimo Di Benedetto, Mariano Carta, Paolo Pittau e Roberto Monni, alla Castor Gigi Pani, Marco Sasso, Giuseppe Lai, Fabio Piras e Nicola Devigus, a Bari Sardo Sergio Sirigu, Giorgio Sollai, Stefano Congiu, Alan Barrili e Carlo Concas, a Baunei Mario Monni, a Escalaplano Samuele Usala, Luca Porcedda e a Jerzu Gianluigi Carta e Daniel Muceli. Spero di non aver dimenticato nessuno».

Oggi è impegnato con la sfida Ulassai: «L’obiettivo è ottenere la salvezza anticipata. I presupposti ci sono, Ulassai per me è stata una grande sorpresa in positivo e qui mi sento a casa».

