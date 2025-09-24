Le 60 associazioni della città presentano le loro iniziative 

Le associazioni quartesi si mettono in mostra per farsi conoscere dai cittadini. È in programma sabato dalle 17 in via Porcu ma anche in altre zone della città, la Festa delle associazioni quartesi, seconda edizione.

In tutto una sessantina tra associazioni di volontariato, sportive, culturali, folklore, turismo, sport, ambiente, protezione civile e formazione, che fanno parte della Consulta delle associazioni costituta qualche anno fa.

Il programma è stato presentato ieri nella sala dell’affresco dell’ex convento dei cappuccini dal presidente della Consulta Alessandro Passera, dall’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni e dai rappresentanti delle varie associazioni.

«All’inizio non pensavamo a una seconda edizione», ha detto Passera, «poi ci siamo sentiti con i diversi rappresentanti d’ambito che hanno fortemente voluto ripetere questa esperienza. La voglia di incontrarsi e di programmare era veramente forte fin dall’inizio». Accanto a lui l’assessore Camboni ha ribadito come, «abbiamo finanziato progetti di coesione sociale e creato centri di aggregazione che hanno dato linfa alle associazioni. Credo che il dialogo e il fare rete porti sempre a risultati importanti».

All’interno dei gazebo che saranno allestiti in via Porcu e all’oratorio della Ferrini e a Sa dom’e Farra, le associazioni promuoveranno le proprie attività e coinvolgeranno il pubblico in dimostrazioni e in esperienze d’arte e prove sportive.

Un importante contributo sarà dato dal Centro servizi per il volontariato della Sardegna che sarà presente con un suo gazebo e dal centro commerciale naturale di via Eligio Porcu .

L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Quartu.

RIPRODUZIONE RISERVATA