Le “500” invadono il centro di Guspini 

La passione che hanno in comune fa di loro dei veri maghi delle auto storiche. Rimettono in salute i cimeli arrugginiti senza badare al valore commerciale, ma l’unica cosa che conta è dare nuova vita alle vecchie 500 che hanno ancora una storia da raccontare per mostrarne la bellezza nei tanti raduni che ci sono nel territorio. Alessandro Concas di Guspini, assieme al suo amico Alessandro Schirru di Arbus, le riparano da sempre. Come loro, la passione sfegatata per queste macchine prodotte tra il 1957 e il 1975 ce l’hanno Gianni Carbini di San Gavino Monreale e Franco Piras di Cagliari, e con loro oltre cento persone che ieri hanno partecipato – a Guspini – al 14esimo raduno regionale delle Fiat 500.

Una passione condivisa

A Concas, che di professione fa l’operaio in una fabbrica di ceramica, la manualità non manca e all’occorrenza diventa meccanico, carrozziere ed elettrauto. Assieme all’amico arburese, hanno lavorato mesi per recuperare una 500 abbandonata. Hanno creato una versione speciale ispirata alla Fiat “Spiaggina 58” senza tetto e portiere, che da un rosa pallido - e arrugginito - è diventata verde fosforescente. Dell’auto hanno recuperato e restaurato ogni parte possibile: «Quando i pezzi non erano disponibili abbiamo cercato materiali provenienti dal mercato specializzato così da ridurre gli sprechi», raccontano i due. Sono stati creativi: per i rivestimenti hanno usato legni di lavorazioni residue. Dettagli hanno aggiunto eleganza alla loro creazione. I due condividono questa passione con tanti altri in zona e hanno fondato l’associazione “Club Fiat 500 Guspini”. «È una passione, non lo facciamo per guadagnarci, ma solo perché ci piace», sottolineano. Per il futuro previsto il recupero di una 500D, una delle prime uscite. È del 64. «Spero di rimetterla in strada, è un mio sogno», confida Concas.

Amore a prima vista

Auto che rappresentano un punto di svolta nella storia dell'automobilismo e che seguono l’evoluzione della società con oltre 6 milioni di vetture vendute. La prima è stata la 500N nel lontano 1957. Gianni Carbini è il referente per il Medio Campidano e nel suo garage ne ha sempre avuto una. La prima la acquistò nel 77. Ora possiede un modello R del 1973, acquistata nel ‘96. Una passione che si può dire sia nata dalla sua professione: «Faccio il carrozziere ed è un attimo sistemare la carrozzeria». Una passione quantificabile dai 6 agli 8 mila euro: è il prezzo che serve per acquistare il rottame a cui si somma il costo dei ricambi e la manodopera. «Dal mio primo raduno nel ‘97 le 500 mi portano dappertutto - racconta Carbini - l’ultimo è stato qualche giorno fa a San Teodoro. Settecento chilometri in due giorni, a dimostrare che queste auto possono ancora percorrere tanta strada».

Da un carrozziere ad un elettrauto: con la stessa passione, Franco Piras è il referente del Fiat 500 Club di Cagliari. «Questo amore per le piccole quattro ruote ha origini molto lontane: è stata la prima auto che ho riparato, e penso che da quel momento sia nato un feeling tra l’auto e me».

RIPRODUZIONE RISERVATA