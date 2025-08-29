Le 400 scalze risvegliano il Sinis 

Sette chilometri di fatica pensando a un marito e padre che per la prima volta non era lì, nel villaggio di San Salvatore, per accogliere le “sue” donne. Per la 17enne Carola Pinna, e Rosalba Loi, figlia e moglie di Luigi Pinna, scomparso poco tempo fa, il tragitto di fede questa volta era diverso. «Abbiamo chiacchierato con lui per tutto il tempo - raccontano una volta arrivate destinazione - ci incoraggiava, è stato bello. Ci ha anche detto che lui stesso è pronto per la Corsa degli scalzi». Poi però l’emozione diventa tanta: per Rosalba e Carola è difficile continuare a raccontare le loro emozioni.

Il rito

Ieri mattina 400 scalze di Cabras hanno percorso i sentieri sterrati del Sinis per trasportare santu Srabadoeddu dalla chiesa di Santa Maria, a Cabras, all’antico villaggio. Per loro un dovere, un modo per stare serene tutto l’anno. Almeno così raccontano dopo ore di fatica, preghiere, canti e lacrime.

Le scalze

Sono partite all’alba indossando il costume tradizionale del paese. Come sempre è lo scoppio dei mortaretti ad annunciare che l’antico rito sta per iniziare. In mezzo a quel serpentone umano si sentono tante preghiere: per tante, del resto, è una purificazione interiore, una liberazione dopo le sofferenze vissute durante l’anno che tante preferiscono non raccontare. Sono le 9 quando arrivano all’ingresso del villaggio: ad accoglierle ci sono i loro familiari ma anche tanti turisti e monsignor Giuseppe Sanna che si complimenta con tutte: «Brave, brave».

Le storie

Ci sono figlie, mamme, nonne. Francesca Cubadda ha dieci anni e fa vedere con orgoglio i suoi i piedi segnati dalla polvere: «Sì, sono un po’ stanca ma non fa nulla. Il momento più bello è quando vengo chiamata da chi mi conosce, ma anche quando qualcuno mi vuole fotografare». Perché la magia di San Salvatore, a quell'età, non può essere che essere questa. La 37enne Anna Mameli è la seconda volta che ha l’onore di compiere il rito: «Ero iscritta all'associazione da anni, ma ho atteso prima di esserci».

Di Elisabeth Sechi, 13 anni, colpisce il suo sorriso dall'inizio alla fine: «Sì, è faticoso ma poi i dolori passano», dice mentre fa merenda con il panino che è stato offerto a tutte le scalze nella piazza principale del borgo. Il piccolo simulacro rimarrà esposto nella chiesetta del borgo fino a lunedì 8, il giorno del ritorno di Santu Srabadoeddu a Cabras. Le donne ripercorreranno il tragitto inverso e solo a quel punto il voto è stato sciolto.

La festa

Da ieri nelle piccole case in ladrini a San Salvatore è iniziata la festa. Le prossime emozioni si vivranno tra una settimana esatta. A calpestare gli stessi sentieri del Sinis di corsa saranno gli scalzi, in tutto 900, per trasportare in spalla il simulacro del Santo. E le lacrime saranno ancora più intense.

RIPRODUZIONE RISERVATA