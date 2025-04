Le 102 candeline di tzia Annarosa 

Siapiccia in festa per la sua centenaria. La comunità ha celebrato i 102 anni di Anna Maria Severa Busia, conosciuta come Tzia Annarosa. Nata il 24 aprile 1923, dopo una vita non facile (orfana di madre dalla nascita e di padre a 4 anni), si è sposata con Benedetto Cadoni, venuto a mancare nel 2019, da cui ha avuto 8 figli, di cui 4 ancora in vita: Ennio (76 anni), Venisia (73 anni), Silvia (68 anni) e Eriberto (63 anni). Ha 13 nipoti (il più grande Stefano ha 54 anni) e 15 pronipoti (il più piccolo Giaime di un anno). Nella vita si è sempre dedicata alla famiglia, esperta nella preparazione del pane, ravioli e dolci tipici, ha lavorato anche in campagna. «Siamo onorati di aver celebrato il traguardo straordinario della signora Busia – commenta il sindaco Raimondo Deidda - La sua vita è un patrimonio di memoria, saggezza e valori che arricchisce profondamente la comunità». ( g.pa. )

