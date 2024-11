«L’azzurro? Penso al Cagliari» 

«La Nazionale? Penso solamente al Cagliari e a farmi trovare pronto, devo fare ancora tanto». Roberto Piccoli è il volto della felicità dei rossoblù e non punta una maglia diversa da quella che indossa in questo momento. Il suo quarto gol in questa Serie A, secondo consecutivo, ha dato tre punti fondamentali alla squadra di Davide Nicola e conferma la sua capacità di essere decisivo quando conta. «Sono stato bravo a farmi trovare pronto al posto giusto nel momento giusto. Siamo contenti: tre punti pesanti, che ci fanno fare un bel salto. Continuiamo così». Un gol da centravanti, valso anche il premio di migliore in campo: ha messo il piede sul cross di Felici quanto bastava per mandare fuori tempo Montipò e tutta la difesa del Verona. Squadra dove ha giocato in prestito nella prima parte del 2022-2023 (8 presenze senza gol fra A e Coppa Italia) e che ieri ha punito da ex, proprio come aveva fatto col Genoa domenica scorsa.

Gol pesanti

Quella di ieri è la rete numero 17 di Piccoli in Serie A: di queste, ben 14 le ha realizzate nel secondo tempo e addirittura 11 dopo il 70’. Fra cui le ultime col Cagliari: aveva colpito il Parma all’87’, per la prima vittoria stagionale, e il Genoa sei giorni fa all’88’ col rigore del 2-2 (l’unica nel primo tempo al Como). Ieri ha segnato al 75’, ma è stato lo stesso determinante perché ha dato i tre punti. Che tornano molto utili per il percorso del Cagliari: «Siamo una bellissima squadra e giochiamo a calcio, siamo partiti un po’ così ma ora stiamo mostrando il nostro gioco. Dobbiamo continuare durante la settimana, per dimostrare in gara cosa siamo capaci di fare». I gol in campionato sono 4, ai quali vanno aggiunti i 2 in Coppa Italia: ieri sera Piccoli ha eguagliato il suo record di marcature in una singola stagione, contando tutte le competizioni, ossia le 6 realizzate lo scorso anno a Lecce e nel 2020-2021 con lo Spezia. Il suo prossimo obiettivo è raggiungere le reti in campionato: il suo massimo è 5, proprio nelle due annate appena conteggiate. E ha oltre metà stagione per riscrivere tanti dei suoi numeri, proprio come vuole Davide Nicola.

La sorpresa

L’altro protagonista del gol vittoria di Cagliari-Verona è stato Mattia Felici, col cross che ha permesso a Piccoli di segnare. «Devo fargli un gran ringraziamento: è veramente bravo, si allena benissimo e mi ha fatto un grandissimo assist», le parole del centravanti nei confronti del compagno. Che ha risposto scherzando: «Gliel’ho passata solo perché ce l’ho al Fantacalcio». In campo dal 60’ al posto di Zortea, Felici ha sfruttato l’occasione che gli ha voluto dare Nicola ed è risultato incisivo sia sulla sinistra sia sulla destra, cambiando più volte di fascia per non dare riferimento agli avversari (tanto che ha fatto ammonire Lambourde nel finale con una gran giocata). È solo la sua quarta presenza in Serie A, sempre da subentrato, ma i segnali li ha dati e vede una crescita non solo personale ma di squadra. «Sono tre punti che valgono tanto in classifica e che danno morale, usciamo un po' dalla zona bassa ma dobbiamo rimanere concentrati».

