L’azzurro è tornato di moda 

È una valanga azzurra. Forza Italia è tornata di gran moda. Lo dicono gli ingressi eccellenti nel partito, come Renato Pilia, assessore alla Programmazione del Comune di Lanusei.Avvocato, vicino prima al Pd, poi al Psd’Az e infine potenziale candidato per FdI, l’esponente della Giunta di Davide Burchi (Pd), ha aderito al partito fondato da Silvio Berlusconi. Giorgio Murino, sardista di lungo corso, già presidente dell’Ente Foreste, ha confermato la tessera. Anche il Consiglio comunale di Tortolì si tinge d’azzurro. La presidente, Mara Mascia, e altri due componenti della maggioranza, Fabrizio Annarumma (capogruppo) e Michele Fanni (delega alle Attività produttive), hanno aderito a Forza Italia. A Ilbono rientra Carla Lai, in uscita dall’Udc. Con Antonello Rubiu neo coordinatore Senior, arrivano le conferme di Angelo Stochino, sindaco di Arzana, Franco Lai, imprenditore di Tertenia, e Paolo Stochino, in qualità di soci sostenitori. Non c’è l’ufficialità, ma è aperto anche il dialogo con Giorgio Todde, ex assessore regionale ai Trasporti, candidato di FdI alle ultime Regionali.

Consiglio azzurro

Mara Mascia, 42 anni, è presidente dell’Aula è entusiasta: «Ho sempre guardato a Forza Italia con interesse, ma non mi sono mai sentita pronta per un percorso politico all'interno di un partito. Questa esperienza di amministratore comunale mi ha dato una nuova consapevolezza e per questo ringrazio il mio sindaco Marcello Ladu e l'intera maggioranza per avermi concesso l'onore di presiedere il Consiglio. Avere poi l’avvocato Pittalis come coordinatore regionale del partito ha definitivamente cancellato tutte le mie paure e perplessità. Spero di essere un punto di riferimento per tutte le donne, i giovani e i meno giovani di Tortolì che vogliono avvicinarsi a Forza Italia, partito moderato liberale che in Ogliastra si sta strutturando per affrontare le prossime sfide che ci attendono».

L’avvocato

«L'avvicinamento in un partito moderato come Forza Italia - dichiara Renato Pilia (36) - è frutto di un percorso naturale confortato dalla nomina a commissario regionale di Pietro Pittalis, che ha tenuto in grande considerazione l'Ogliastra e le sue problematiche. Si sta costruendo un gruppo coeso, unito e in forte crescita che potrà presentarsi al tavolo regionale con autorevolezza, portando le istanze più urgenti del nostro territorio».

