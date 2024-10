L’azzurra festeggia i 40 anni e il primato, grande l’ulassai 

Azzurra Monserr. 4

N. G. Himalaya 2

Azzurra Monserrato : Sarritzu, Lecca, Tuveri (80’ Tidu), Cordone (83’ Montisci), Flamini, Carta (65’ Cogotti), Schirru (68’ Sculco), Puddu, Farci, Lallai, Spiga (46’ Anziani). Allenatore Canosa.

N. G. Himalaya : Monteverde, Porcu, Matza, Pirinu (75’ Porcu), Pinna, Magro (83’ Piga), Tupponi, Avaro, Secchi Mele (86’ Usai), Manca, Balletto (68’ Zucca). Allenatore De Maria.

Arbitro : Nicola Loi di Cagliari.

Reti : 37’ Tupponi, 43’ (r), 56’ e 69’ Farci, 45’ Secchi Mele, 88’ Sculco.

L’Azzurra festeggia con una vittoria l’esordio in campionato ed i quarant’anni di vita (fu fondata nel 1984 da Salvatore Murru, padre di Roberto, attuale presidente). Davanti a una splendida cornice di pubblico, le due squadre si sono affrontate a viso aperto. L’Azzurra parte bene, ma al 37’ sono gli ospiti a sbloccare il risultato con Tupponi. Al 43' il pareggio firmato da Farci su rigore. Due minuti dopo, Himalaya nuovamente avanti: Secchi Mele approfitta di un rimpallo favorevole e insacca. Nel secondo tempo sale in cattedra il bomber Farci, che al 56’ riporta la gara in equilibrio spedendo la palla sotto l’incrocio e al 69’ risolve una mischia in area, decretando così il sorpasso. Al 88’ passaggio filtrante di Puddu per Lecca, che serve l’accorrente Sculco per il definitivo 4-2. (ant. ser.)

